Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 14. rujna 2025.

Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 14. rujna - jeste se već priviknuli na "normalu", nema više mora, kreću sve kraći dani i sve češća želja za kavu u nekom shopping centru... e pa sad, nije to tako jednostavno, treba pogledati što sve radi danas...

Pa ako se vozite gradom u potrazi za dućanom, evo par savjeta gdje bi mogli svratiti i kupiti što vam treba...

Eurospin - pogledajte otvorene trgovine

Kaufland - pogledajte otvorene trgovine

Konzum - pogledajte otvorene trgovine

Lidl - pogledajte otvorene trgovine

KTC - ne radi

Ribola - pogledajte otvorene trgovine

Tommy - pogledajte otvorene trgovine

Spar/Interspar - pogledajte otvorene trgovina

Studenac - pogledajte otvorene trgovine

Wolt Market - pogledajte otvorene trgovine

Shopping centri koji rade:

City Centar One West

Arena Centar

Arena Park

King Cross

Supernova Centar Cvjetni

Supernova Garden Mall

Supernova Buzin

Eto... ako vam nije drago što morate voziti preko pola grada da bi nešto kupili, sjetite se toga i tako pokažite "najboljoj vladi AP-a" (namjerno mala slova) što mislite o njima - prostim prstom, i to svaku put u prolazu...