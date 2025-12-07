Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 7. prosinca 2025.

Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 7. prosinca - počeo je prosinca, s njim i razuzdano dan studenoga, uskoro kreće zadnji mjesec u godini, a poklona treba nabaviti u većim količinama... a i hrane... pa onda, što da vam kažemo, klikajte donje linkove, nađite što vam treba... ;)

Pa ako se vozite gradom u potrazi za dućanom, evo par savjeta gdje bi mogli svratiti i kupiti što vam treba...

Eurospin - pogledajte otvorene trgovine

Kaufland - pogledajte otvorene trgovine

Konzum - pogledajte otvorene trgovine

Lidl - pogledajte otvorene trgovine

KTC - ne radi

Ribola - pogledajte otvorene trgovine

Tommy - pogledajte otvorene trgovine

Spar/Interspar - pogledajte otvorene trgovina

Studenac - pogledajte otvorene trgovine

Shopping centri koji rade:

Arena Centar

Arena Park

Avenue Mall

City Centar East i West

King Cross

Point Shopping Centar

Supernova Buzin

Supernova Garden Mall

Westgate

Eto... ako vam nije drago što morate voziti preko pola grada da bi nešto kupili, sjetite se toga i tako pokažite "najboljoj vladi AP-a" (namjerno mala slova) što mislite o njima - prostim prstom, i to svaku put u prolazu...