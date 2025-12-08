Privremena regulacija prometa zbog Zagreb Advent Runa

Uoči jubilarnog desetog izdanja Zagreb Advent Runa, koje će se održati u nedjelju, 14. prosinca s početkom u 12:00, organizatori obavještavaju javnost o privremenim izmjenama u prometu. Kako bi se osigurala maksimalna sigurnost za više tisuća trkača i posjetitelja, pojedine ulice u zoni starta i cilja, kao i duž dionica utrka na 5 i 10 kilometara, bit će privremeno zatvorene za promet. Svi građani i posjetitelji pozivaju se na razumijevanje i korištenje javnog prijevoza kako bi se smanjile gužve i osigurao nesmetan tijek događanja.

Kako bi start i cilj utrke ispred hotela Zonar Zagreb bili sigurni za sve sudionike i posjetitelje, Metalčeva i Žajina ulica bit će zatvorene za sav promet od 8:00 do 16:00 sati. Ova je obavijest posebno važna za stanare navedenih ulica, koje organizatori mole da svoja vozila pravovremeno premjeste, budući da će se automobili po potrebi uklanjati radi oslobađanja trase.

Dionice utrka na 5 i 10 kilometara, koje prolaze nekim od najatraktivnijih zagrebačkih lokacija, bit će zatvorene za promet od 11:50 do 13:30 sati:

Kraća ruta od 5 kilometara sudionike vodi od starta koji je u Metalčevoj ulici do Trakošćanske, Ozaljske u Vukovarsku, lijevo u Florijana Andrašeca, desno u Tratinsku, lijevo u Savsku, desno u Vodnikovu, lijevo u Gajevu, pa lijevo u suprotnom smjeru Zelenog vala u Ulicu Baruna Trenka. Nastavlja se kroz Ulicu Jurja Žerjavića, Trg Marka Marulića, Ulicu Isidora Kršnjavoga, lijevo u Božidara Adžije, preko Nove ceste u Kranjčevićevu, desno u Trakošćansku i natrag do cilja u Metalčevoj ulici.

Trkači koji trče rutu od 10 kilometara startat će također u Metalčevoj ulici i prolaziti Trakošćanskom, preko Ozaljske ulice u Vukovarsku, lijevo u Florijana Andrašeca, desno u Tratinsku, lijevo u Savsku i desno u Vodnikovu. Nastavlja se preko Trga Ante Starčevića, Trga kralja Tomislava, Branimirove ulice, desno u Draškovićevu, Trg Josipa Langa, Ribnjak, Medveščak do okreta kod Sinkovićeve ulice, te natrag Medveščakom i Ribnjakom do Trga Josipa Langa. Zatim se nastavlja Ulicom Jurja Branjuga, desno u Jurišićevu, kroz Trg bana Josipa Jelačića, lijevo u Prašku, Trg Nikole Zrinskog, desno u Hebrangovu, preko Trga Republike Hrvatske do Ulice Vjekoslava Klaića, lijevo u Ulicu Franje Hochmana, lijevo u Jagićevu, desno u Adžijinu i desno u Žajinu do cilja.

Ljubazno se mole se svi sudionici i posjetitelji da unaprijed planiraju svoj dolazak te da koriste alternativne pravce i javni gradski prijevoz. Time zajednički osiguravamo da ovaj jubilarni sportski spektakl protekne glatko, sigurno i veselo za sve, uz minimalne zastoje u prometu u širem središtu grada.​

Za detaljan pregled ruta i dodatne informacije posjetite službenu stranicu: www.zagrebadventrun.hr.