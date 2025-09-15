Plant market stiže u Vrapče

Plant market, projekt posvećen biljkama i svima koji ih vole, nakon uspješnih izdanja na Branimirovoj tržnici i Britancu, ovoga puta stiže na zapadni dio grada. U subotu, 20. rujna, tržnica Vrapče pretvorit će se u mjesto zelenih susreta, druženja i inspiracije kroz jednodnevno događanje koje okuplja sve biljkoljupce.

Posjetitelji će od 14:30 moći razgledavati i kupovati biljke, sudjelovati u razmjeni, mirisati, učiti i otkrivati sve čari zelenog svijeta. Na prodajno-izložbenom dijelu programa predstavit će se domaći izlagači s biljkama i opremom za zelene ljubimce; Hortiart - već poznato mjesto u Zvonimirovoj kada vam zatreba zelena inspiracija, Woona - brend koji je promijenio funkciju odbačene vune i otkrio njezina ljekovita svojstva za biljke, Diši na nos - brend unikatnih predmeta za biljke koje nastaju u radionicama domaćih umjetnika, Zentus - poslastica za ljubitelje kaktusa, Walden plants - specijalizirani dućan za biljke, Green & Out - brend koji spaja produkt dizajn i prirodu kreirajući stolne i zidne stalke za uzgoj i razmnožavanje sobnog bilja u vodi. Predstavit će se i dva OPG-a; Čmelinjak koji se pčelarstvom bavi više od 10 godina, a uz to razvijaju i uzgoj ukrasnog bilja te Ivček s dugogodišnjom tradicijom bogatog uzgoja cvijeća. Prvi put Plant market publici predstavit će se Tirqiz, brend kimona koji voli pamuk i recikliranu svilu zbog čega je dobar za prirodu i svakodevicu koju uljepšava poručujući nam: Život je ljepši u kimonu! Vert magazin, proizveden u nezavisnoj nakladi i limitiranom izdanju, također će biti prisutan na tržnici Vrapče kako bi podsjetio na priče o pojedincima i hortikulturi te ljepoti botanike, koje nas svakodnevno inspiriraju.

Posebno mjesto u programu zauzet će besplatne radionice. Woona (15 - 16 h) će polaznicima pokazati kako prepoznati zdravu biljku, pravilno se brinuti za nju te je ekološki presaditi i prihraniti koristeći Woona ekološki peletiranu ovčju vunu. Urban Jungle (16 -17:30 h) ponovno će podsjetiti na važnost recikliranja plastike i što sve može nastati novog iz te ideje. Green&Out (17:30 - 18:30 h) će održati teoretsko-praktičnu radionicu na kojoj će polaznici naučiti kako uspješno razmnožiti sobno bilje pelcanjem u vodi. Svi zainteresirani moći će izraditi i Lego cvijet (18:30 - 19:30 h) i ponijeti ga kući kao uspomenu. Razmjena biljka posjetitelje očekuje od 18:30 do 19:30 h.

Glazba će svirati skoro cijeli dan kako bi potaknula dobru atmosferu, a od 16 do 20 sati DJ pult će preuzeti dama koja nastupa pod umjetničkim imenom Fidar. Za vrijeme manifestacije na lokaciji bit će sparkirana i Kampica koja će nuditi priliku za osvježenje i odmor, za biljke i njihove vlasnike.

Sve dodatne informacije moguće je pronaći na FB stranici @hortiart.hr te IG profilu @hortiart