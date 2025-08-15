Radno vrijeme trgovina i shopping centara na Veliku Gospu, 15. kolovoza 2025. je, šokantno, već znate - ne radi apsolutno ništa nigdje. Ajde, radi koja pumpa u kojoj možda ima kroasana i tako nešto ili neki od Pan Peka...

Dobro, vjerojatno možet ipak pronaći neki dućan... probajte dolje poklikati sve linkove, možda neki i radi...

Eurospin - pogledajte otvorene trgovine

Kaufland - pogledajte otvorene trgovine

Konzum - pogledajte otvorene trgovine

Lidl - pogledajte otvorene trgovine

KTC - ne radi

Ribola - pogledajte otvorene trgovine

Tommy - pogledajte otvorene trgovine

Spar/Interspar - pogledajte otvorene trgovina

Studenac - pogledajte otvorene trgovine

Shopping centri koji rade:

Niti jedan, očekivano...

Eto... ako vam nije drago što morate voziti preko pola grada da bi nešto kupili, sjetite se toga i tako pokažite "najboljoj vladi AP-a" (namjerno mala slova) što mislite o njima - prostim prstom, i to svaku put u prolazu...