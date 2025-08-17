Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 17. kolovoza 2025.
Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 17. kolovoza, opet nedjelja, opet ne radi baš puno toga, a pred dva dana smo imali neradni dan...
Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 17. kolovoza - i opet je nedjelja i dalje nemamo ništa doma za jesti, a otvorene dućane se može tražiti svijećom, barem po kopnu... na moru je druga priča...
Pa ako se vozite gradom u potrazi za dućanom, evo par savjeta gdje bi mogli svratiti i kupiti što vam treba...
Eurospin - pogledajte otvorene trgovine
Kaufland - pogledajte otvorene trgovine
Konzum - pogledajte otvorene trgovine
Lidl - pogledajte otvorene trgovine
KTC - ne radi
Ribola - pogledajte otvorene trgovine
Tommy - pogledajte otvorene trgovine
Spar/Interspar - pogledajte otvorene trgovina
Studenac - pogledajte otvorene trgovine
Wolt Market - pogledajte otvorene trgovine
nastavi čitati ispod oglasa
Shopping centri koji rade:
Westgate
Eto... ako vam nije drago što morate voziti preko pola grada da bi nešto kupili, sjetite se toga i tako pokažite "najboljoj vladi AP-a" (namjerno mala slova) što mislite o njima - prostim prstom, i to svaku put u prolazu...
Novi komentar