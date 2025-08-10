Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 10. kolovoza 2025.
Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 10. kolovoza - nedjelja je, po običaju, i trebalo bi nešto nabaviti za jesti, a možda i za more... pa pokušajte, što da vam kažemo, mi možemo pomoći samo linkovima...
Pa ako se vozite gradom u potrazi za dućanom, evo par savjeta gdje bi mđi ogli svratiti i kupiti što vam treba...
Eurospin - pogledajte otvorene trgovine
Kaufland - pogledajte otvorene trgovine
Konzum - pogledajte otvorene trgovine
Lidl - pogledajte otvorene trgovine
KTC - ne radi
Ribola - pogledajte otvorene trgovine
Tommy - pogledajte otvorene trgovine
Spar/Interspar - pogledajte otvorene trgovina
Studenac - pogledajte otvorene trgovine
Wolt Market - pogledajte otvorene trgovine
Shopping centri koji rade:
Ne radi niti jedan
Eto... ako vam nije drago što morate voziti preko pola grada da bi nešto kupili, sjetite se toga i tako pokažite "najboljoj vladi AP-a" (namjerno mala slova) što mislite o njima - prostim prstom, i to svaku put u prolazu...
