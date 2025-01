Radi li prehrana po krvnim grupama?

Prehrana prema krvnoj grupi koncept je koji je popularizirao dr. Peter J. D'Adamo u svojoj knjizi "Eat Right for Your Type". Prema ovoj teoriji, različite krvne grupe razvile su se kroz evoluciju i povezane su s različitim potrebama organizma. Cilj je prilagoditi prehranu svojoj krvnoj grupi kako bi se poboljšalo zdravlje, smanjila tjelesna težina i spriječile bolesti. No, koliko je ova metoda znanstveno utemeljena i korisna?

Osnove prehrane prema krvnoj grupi

Prema D'Adamu, prehrambene preporuke za svaku krvnu grupu temelje se na evolucijskoj povijesti:

Krvna grupa O (lovci)

Smatra se najstarijom krvnom grupom. Preporučuje se prehrana bogata proteinima, poput crvenog mesa, ribe i povrća, dok bi trebalo izbjegavati žitarice, mahunarke i mliječne proizvode. Krvna grupa A (poljoprivrednici)

Osobe s ovom grupom navodno bolje podnose vegetarijansku prehranu, s naglaskom na povrće, voće, mahunarke i cjelovite žitarice, dok bi trebali izbjegavati crveno meso. Krvna grupa B (nomadi)

Preporučuje se raznovrsna prehrana koja uključuje meso, mliječne proizvode, povrće i voće, ali bi trebalo izbjegavati piletinu, kukuruz i pšenicu. Krvna grupa AB (moderni tip)

Kombinacija grupa A i B. Preporuča se umjerenost uz naglasak na tofu, ribu, mliječne proizvode i zeleno povrće.

Prednosti i kritike

Zagovornici prehrane prema krvnoj grupi tvrde da može poboljšati probavu, smanjiti rizik od kroničnih bolesti i pomoći u održavanju tjelesne težine. Međutim, znanstvena zajednica skeptična je prema ovim tvrdnjama.

Više istraživanja analiziralo je ovu teoriju, ali nije pronašlo čvrste dokaze koji bi potvrdili povezanost prehrane prema krvnoj grupi i poboljšanog zdravlja. Pregled studija objavljenih u časopisu PLOS ONE 2013. godine zaključio je da ne postoje značajni dokazi koji bi podržali ovu dijetnu teoriju.

Jesu li korisni savjeti iz prehrane prema krvnoj grupi?

Iako ova metoda nije znanstveno potvrđena, neki principi prehrane prema krvnoj grupi mogu imati neizravan pozitivan učinak. Na primjer, savjeti poput smanjenja unosa prerađene hrane i povećanja povrća korisni su za sve, bez obzira na krvnu grupu. Međutim, slijepa primjena ovih pravila može dovesti do izbjegavanja određene hrane koja može biti zdrava i korisna.

Zaključak

Prehrana prema krvnoj grupi zanimljiv je koncept, ali nedostatak znanstvenih dokaza sugerira da je treba uzimati s rezervom. Umjesto oslanjanja na teorije bez čvrste osnove, bolje je slijediti općeprihvaćene smjernice zdrave prehrane, prilagođene individualnim potrebama i medicinskim savjetima.