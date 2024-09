Q'ART Ilica: Festival

Pod sloganom "Odgovorna potrošnja i proizvodnja", projekt Ilica: Q'ART vraća se na poznatu zagrebačku ulicu 22. rujna 2024., donoseći bogat program koji će oduševiti posjetitelje svih uzrasta. Ova jedinstvena manifestacija, koja već osmu godinu za redom okuplja umjetnike, glazbenike, obrtnike i kreativce, poziva građane i posjetitelje Zagreba da se pridruže jednodnevnom festivalu koji slavi umjetnost, kulturu i održivost.

Tjedan mobilnosti na Q'Artu

I ove se godine Q'Art održava u okviru Europskog tjedna mobilnosti koji traje od 16. do 22.9.2024. u organizaciji Europske komisije s ciljem da se potakne javna svijest o potrebi akcije protiv zagađenja uzrokovanog povećanjem motoriziranog prometa u urbanim sredinama, a time i poboljša kvaliteta života građana. Svake godine manifestacija se fokusira na određenu temu povezanu s održivom mobilnošću, tako da je ovogodišnja tema nazvana „Krećimo se kvalitetnije - štedimo energiju!"

Jedinstvena umjetnička manifestacija u srcu Zagreba

Od 09:30 do 15:30 sati, Ilica će postati velika pozornica na otvorenom, gdje će se predstaviti brojni izlagači i umjetnici sa svojim radovima i performansima. Cilj festivala je promicati odgovornu potrošnju i proizvodnju, kroz kreativne izričaje i održive koncepte.

„Q'ART Ilica nije samo običan festival; to je iskustvo koje slavi bogatstvo kreativnosti i raznolikost umjetnosti. Ovaj projekt okuplja zajednicu na način koji oživljava gradske ulice i potiče dijalog o važnim društvenim temama," ističu organizatori.

Što očekivati na Q'ART Ilici?

Program festivala uključuje izložbe na otvorenom, ulične performanse, glazbene nastupe i modne revije. Fasade i pročelja zgrada bit će pretvoreni u galerijske prostore, gdje će posjetitelji moći uživati u radovima brojnih umjetnika. Umjetnost će doslovno oživjeti Ilicu, pružajući nezaboravan vizualni doživljaj.

Posebno se ističu ulični performansi koji će obuhvatiti slikarske performanse, živu glazbu, plesne izvedbe i revije, stvarajući festivalsku atmosferu punu kreativnosti. Program će dodatno obogatiti i vrhunski glazbenici, čiji će nastupi biti neizostavni dio događanja.

Gastronomska ponuda lokalnih restorana i obrta upotpunit će festivalski ugođaj, pružajući posjetiteljima mogućnost da kušaju raznovrsne specijalitete te uživaju u okusima i mirisima Zagreba.

Glazbeni Program na Q'ART Ilici: Ritam Glavnog Grada

Festival Ilica: Q'ART donosi uzbudljiv glazbeni program koji će oživjeti zagrebačku ulicu 22. rujna 2024. Posjetitelji će imati priliku uživati u raznolikim glazbenim nastupima koji će zadovoljiti sve glazbene ukuse. Program počinje u 10:45 sati s Jerko Jurin Triom na adresi Ilica 49. Nastavak slijedi u 11:00 sati s nastupom Rooftop Trija na Ilici 130. U podne će na Ilici 85 nastupiti Tomi Novak Solar Ship, dok će Ivana Galić SoulBEAT svojim zvukom ispuniti Britanski trg u 13:00 sati.

Bogat dječji program radionica: Kreativnost za najmlađe

Festival ni ovaj put nije zaboravio na svoje najmlađe posjetitelje te je pripremio bogat program dječjih radionica koje će trajati od 10:30 do 14:30 sati. Posebna atrakcija bit će Zero Waste Food radionica s chefom Mariom Mandarićem u suradnji s Centrom za odgoj i obrazovanje Slave Raškaj Zagreb na adresi Ilica 83, koja će trajati od 10:00 do 15:30 sati. Djeca će moći razvijati svoju kreativnost i kroz likovne radionice Hrvatskog udruženja za ravnopravno roditeljstvo na Ilici 97 i Art of Fun radionicu na Ilici 122, koje će također trajati od 10:00 do 15:30 sati. Dodatno, na Ilici 101 od 10:00 do 14:00 sati održat će se kiparska radionica pod vodstvom Sanje Fališevac. Vatrogasci DVD Kustošija organizirat će radionicu iznenađenja na Ilici 109 od 10:30 do 15:30 sati, a Crveni križ će svoje aktivnosti predstaviti na Ilici 111 od 10:30 do 16:00 sati.

Second hand koncept revija na Britanskom trgu

U sklopu festivala, točno u podne na Britanskom trgu, održat će se i modna revija. Svoje radove predstavit će Humana Nova sa svojim upcycle konceptima nosive odjeće i modnih dodataka, La Bestia koja će predstaviti jesensku kolekciju te Zeleni Balon i članovi ULUPUH-a.

Mladi umjetnici i dizajneri na Art punktu

Na Art punktu u Ilici 85 predstavit će se mladi umjetnici Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu i dizajneri s Tekstilno-tehnološkog fakulteta, dajući priliku posjetiteljima da upoznaju talente nove generacije. Ovaj segment festivala ističe važnost podrške mladim kreativcima i njihovom doprinosu lokalnoj umjetničkoj sceni.

Podrška zajednice ključna za uspjeh festivala

Projekt Ilica: Q'ART već osmu godinu zaredom uspješno se održava zahvaljujući podršci brojnih umjetnika, izlagača i mikro donatora, kao i svesrdnoj podršci Grada Zagreba, Turističke zajednice Grada Zagreba i Obrtničke komore Zagreb.

Organizatori pozivaju sve zainteresirane da prate novosti o projektu na društvenim mrežama i službenoj web stranici, kako bi bili u toku s najnovijim informacijama i programom festivala.

Vidimo se na Q'ART Ilici 22. rujna 2024. - budite dio promjene i uživajte u ovom jedinstvenom kulturnom iskustvu koje spaja umjetnost, zajednicu i odgovornu potrošnju i proizvodnju!

Pratite novosti o projektu na društvenim mrežama i na web stranici projekta.

Za sve koji žele znati više o Projektu Ilica: Q'ART

Projekt Ilica: Q'Art je kolektivni public art projekt u procesu koji istražuje suvremeno i socijalno nasljeđe povijesnih avangardi, novih i progresivnih umjetničkih praksi, metoda i tehnologija, njihov utjecaj na društvene procese te istovremeno predstavlja suradnju umjetnika i građana na ključnim društvenim i ekološkim temama. Radi se o kolektivnom multidisciplinarnom projektu koji kroz društvene prakse, akcionizam, community art i public art postaje pokretač društvenog, ekološkog, estetskog i poetskog angažmana.

Cilj je dugoročno promijeniti urbano iskustvo kroz društveno djelovanje umjetnika, udruga, sveučilišta, obrta i građana unutar zajednice. U 2024. godini projekt nastavlja s korištenjem praznih prostora i njihovog neiskorištenog potencijala.