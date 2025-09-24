Q’ART: Connect in Art

U nedjelju, 21. rujna 2025., kultna Ilica ponovno je oživjela i na jedan dan postala najveća zagrebačka galerija na otvorenom. Festival Q'ART nastavlja svoju misiju spajanja umjetnosti, građana i grada pod sloganom „Radikalna inkluzija - sloboda umjetnosti". Tema ovog izdanja, „Connect in Art", pozivala je sve posjetitelje da se kroz umjetnost povežu jedni s drugima, ali i s prostorom u kojem žive te da osjete snagu zajedničkog stvaranja.

Program je i ovoga puta donosio bogat izbor sadržaja koji je slavio različitost i slobodu izražavanja. Od ranog jutra do poslijepodneva, posjetitelji su mogli obići Art Point na adresi Ilica 83-85, gdje su studenti Akademije likovnih umjetnosti, Tekstilno-tehnološkog fakulteta i Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci predstavljali svoje radove. Glazbeni dio festivala započeo je u 10:00 sati nastupom Sunny Side Jazz Band. U 11:00 sati nastupio je Miki Delaya i Sven na Ilici 85, a u podne uslijedio je koncert Alma del Viento - Tango Eterno ansambla na Ilici 130 i Serafini/Rupena/De Leporini/Mancini kvarteta, dok je publiku na Ilici 49 rasplesao Simone Serafini kvartet. U isto vrijeme, na Ilici 63 započeo je DJ session uz Nika Orsija, Felvera, Dinequea i Jazzoza, koji su pretvorili Ilicu u improvizirani plesni podij. Posebnu pažnju privlačio je modni program na Britanskom trgu, gdje je u 12:00 sati bila predstavljena nova kolekcija brendova Zeleni Balon i La Bestia.

Za najmlađe posjetitelje pripremljen je bogat dječji program. Od keramičkih radionica do društvenih igara koje su se mogle zaigrati na više punktova Ilice. Na taj način festival potvrđuje svoj inkluzivni karakter, nudeći sadržaje za sve generacije.

Jedan od važnih elemenata Q'ART-a su i PINK ulaznice. Ulaz je na festival ostao besplatan, ali je uveden novitet koji predstavlja simbol solidarnosti i umjetnosti koja pomaže. Kupnjom PINK ulaznice posjetitelji su mogli podržavati rad udruga koje se bave radom s ranjivim skupinama.

Q'ART održava se već devetu godinu zaredom, a njegova snaga leži u zajednici koja ga iz godine u godinu podržava. Velika podrška izlagača i mikro-donatora, kao i pokroviteljstvo Grada Zagreba, Turističke zajednice Grada Zagreba, Zagrebačkog Holdinga i Obrtničke komore Zagreb, omogućuju da se Ilica na jedan dan transformira u živo, kreativno i solidarno mjesto. Jesensko izdanje dodatno je obogaćeno i suradnjom s Talijanskim institutom za kulturu u Zagrebu, čime se potvrđuje važnost međunarodne kulturne suradnje i dijaloga.

Ovim izdanjem festivala Q'ART je potvrdio kako je on mnogo više od festivala. On je mjesto susreta, dijaloga i inspiracije. Ovo izdanje pokazalo je koliko su suradnja, tolerancija i uvažavanje važni za život u gradu te nastavlja stvarati prostor u kojem se umjetnost i građani isprepliću i gdje nastaju nova poznanstva, ideje i inicijative.