Peter Weisz izlaže na izložbi WAG-a

Slikar Peter Weisz, autor iznimnog međunarodnog ugleda izlaže osam minijatura, akrila na platnu krajem rujna ove godine u Tauntonu, UK.

I ovom prigodom Weisz izlaže djela s njegovim karakterističnim rukopisom, snažno koloristički izvedena, razigrana i optimistična, prepuna energije, živosti.

Osam akrila na platnu Petera Weisza pokazuju svu autorovu artističku vještinu, silinu nadahnća, izrazito visoke likovne dosege.

Riječ je o, o setu vrlo živahnih kompozicija raznovrsnih oblika, sudarajućih linija, mrlja, točkica prepunih energije, koje žive svoje neobuzdane živote, vjerojatno svjesne postojanja i onih drugih.

Weisz slika slobodno, bez ustezanja, prepuštajući svojoj ruci poteze ili podsvijesti ili čak razumu koji pristaje na sve.

Bitna je sloboda, nelimitiranost pokreta, od misli do akcije, od ideje do ostavljanja obojanog traga na podlozi.

Uskoro izlažete na izložbi WAG-a

- Premam se da sudjelujemo na izložbi WAGa.. (Međunarodna umjetnička organizacija, sa glavnim uredom u HR) ) u gradu Taunton, UK. Izložiti ću 8 mojih apstraktnih minijaturna. Traje od 25.09 do 02.10 2025.

WAG je značajna svjetska organizacija.

- Može se dodati da je to WAG-ov 9. susret. Wag ima članove više od 50 zemalja... a u UK će sudjelovati iz cca 20 zemalja. Slikari, fotografi, glazbenici, keramičari, pjesnici itd.

Vi ste i osnivač WAG-a.

- Ja sam osnivač WAGa (početno ime bilo Olimpijada kulture - ali nas je sportski olimpijski komitetu zamolio da, promijenimo ime, jer je riječ Olimpijada zaštićena). Suosnivačica samnom je i sadašnja su - predsjednica sa mnom... Jasminka Paunović. Glavni ured je u Osijeku, gdje je organizacija i osnovana.

Prethodna 3 festivala održana su 2022 u Sjevernoj Makedoniji, 2023 u Parizu, 2024 u Rimu. Ove godine je to grad Taunton (blizu Bristola).