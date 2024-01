Pulp Fiction slavi 30. rođendan u Tvornici Kulture

Prije točno 30 godina prvi je put prikazan danas kultni Tarantinov film Pulp Fiction. U četvrtak 21. ožujka, 4:AM agency i Core Event platforma za prodaju ulaznica obilježit će 30 godina Pulp Fictiona u Tvornici Kulture s vizualno-glazbenim koncertnim spektaklom uz The Quarantinos - Tarantino tribute bendom!

„Pakleni šund" jedan je od najpoznatijih kultnih filmova koji je ostavio velik utjecaj ne samo na svjetsku filmsku industriju, nego i na glazbu diljem svijeta. Također je pokupio i sedam nominacija za Oscara, a osvojio onaj za najbolji originalni scenarij te Palma d'OR u Cannesu. Neki kritičari nazvali su Pakleni šund najutjecajnijim filmom svog vremena. Filmovi Quentina Tarantina poznati su po odličnom soundtracku, a najpozatiji je svakako Pulp Fiction. Film iz 1994. ima jedan od najprepoznatljivijih soundtrackova u povijesti. Ne možemo se prisjetiti scena iz filma bez da nam na pamet ne padnu pjesme koje ih prate. Početna scena praćena je poznatim rifom gitare iz pjesme Misirlou, a u filmu se još mogu čuti i Jungle Boogie od benda Kool and the Gang i Let's Stay Together Ala Greena. Ipak, najpoznatija pjesma u filmu sigurno je You Never Can Tell, legendarnog Chucka Berryja na koju Mia i Vincent plešu u ikoničnoj sceni.

Povodom 30. obljetnice ovog kultnog filma i soundtracka koja će se obilježiti različitim događanjima u cijelom svijetu, i Zagreb će dati svoj hommage Pulp Fictionu.

4:AM agency i Core Event platforma za prodaju ulaznica u četvrtak 21. ožujka s početkom u 21h pozivaju sve Tarantino i Pulp Fiction fanove na nezaboravni događaj u Tvornicu Kulture, u sklopu kojeg će nastupiti jedinstveni The Quarantinos - Tarantino tribute bend.

The Quarantinos - Tarantino Tribute Band posvetio je svoje glazbeno djelovanje nezaboravnim sound trackovima iz genijalnih Tarantinovih filmskih ostvarenja. Oduševit će vas glazbom koja prati najbolje filmske scene iz svih Tarantinovih filmova na velikom platnu, uz mnoštvo likova na sceni koji kao da su izašli iz njegovih filmova. Moćni vokali i puhačka sekcija odvest će vas u svijet Quentina Tarantina i ponovno oživjeti kultne scene njegovih remek djela.

Ne propustite dvosatni glazbeni i scenski nastup Quentin Tarantino tribute benda u Tvornici Kulture.

Early Bird ulaznice po cijeni od 16 eura, te VIP Early bird ulaznice po cijeni od 20 eur dostupne u sustavu Core Event na linku:

