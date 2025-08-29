Natječaj kolektiva KVADAR za izložbe 2026.

Tražimo kreativne studente umjetnike, svih akademija i drugih studija. Tražimo osobe koje su otvorene za nove ideje, pothvate i iskustva, te vam nudimo samostalnu izložbu u suradnji s kolektivom KVADAR. Prepuštamo umjetnicima potpunu kreativnu slobodu u odabiru tema, materijala i tehnika radova, dapače potičemo stvaranje radova koji su neuobičajeni. Potičemo ideje koje su nekonvencionalne, u kojima se postav ne sastoji isključivo od slika na bijelom zidu, izložbe koje su ambijentalnog karatkera. Otvoreni smo i za prijedloge interdisciplinarnih izložbi i koautorstava.

KVADAR je kustoski kolektiv studenata koji djeluje u okviru udruge f420. Cilj mu je povezati studente umjetnike i studente povijesti umjetnosti kroz vaninstitucionalnu platformu. Kroz organizaciju izložbi u nekonvencionalnim prostorima, svakoga puta na drugoj lokaciji žele približiti umjetnost široj publici.

KVADAR čine studenti povijesti umjetnosti: Nela Drach, Ela Junaković, Tin Marušić i Emma Sabljić, student produkcije Tibor Vukelić i studentica dizajna Laura Ljubić.

Za prijavu na natječaj potrebno je:

Ispuniti online obrazac prijave, dostupan na linku (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeow5sMLDenqNZquHtHIeNt7eprWoMl9GnuwEaYVedE6xUEPg/viewform?usp=dialog) U obrascu priložiti kratku biografiju, koncept rada i skice/fotografije.

Dodatne informacije o natječaju i kolektivu možete pronaći na online obrascu ili na Instagramu @kvadar_. Za dodatna pitanja kontaktirajte na mail kvadar.art@gmail.com.