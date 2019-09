PRpitch 2 za poduzetnike i obrtnike 3. 10. u Westinu

Druga konferencija o odnosima s javnošću za poduzetnike i obrtnike PRpitch održat će se u četvrtak 3. listopada 2019. u hotelu The Westin Zagreb.

Cilj konferencije je poduzetnicima i obrtnicima približiti važnost odnosa s javnošću i poučiti ih kako im komunikacija može pomoći u razvoju poslovanja. Zato je moto konferencije PRičom do uspjeha.

Događanje počinje u 9.00 sati predavanjem Abeceda PR-a, a nakon slijede zanimljive rasprave s temama Neka sedma sila bude s tobom!, PR-ovci i stranci - kakva komunikacija treba pratiti poslovanje na stranim tržištima, Pogled u budućnost, Izazovi komunikacije usluga: od izgovorene riječi do e-knjige žalbi, te Što poduzetnici mogu naučiti od komunikacije političara.

U panelima će sudjelovati stručnjaci za odnose s javnošću te osobe čiji je posao usko vezan uz tu struku. Poseban gost konferencije bivši je predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić.

Sudjelovanje u konferenciji najavili su uvaženi stručnjaci odnosa s javnošću i srodnih područja Olivera Majić, Ana Tkalac Verčič, Andrea Perkov, Andrea Tiberi, Ankica Mamić, Damir Jugo, Ermina Duraj, Mirela Holy, Aco Momčilović, Davor Huić, Mirela Španjol Marković, Daria Mateljak, Maro Alavanja, Nikica Škunca, Boris Hajoš, Davor Denkovski, Krešimira Rendulić, Marina Čulić Fischer, Koraljka Baričević, Kristijan Sedak, Gordan Turković, Ekrem Dupanović, Christian Čoklica, Brano Sudar, Saša Tenodi, Melita Pavlek, Siniša Mareković, Sanela Dropulić, Ivana Crnčić, Dražen Tomić, Davor Štetner, Ivan Matić Nević, Matija Srketić, Darko Buković, Matej Lončarić, Maja Ilčić i drugi.

Posebno zanimljiv bit će nastup studenata odnosa s javnošću i srodnih studija. Oni će razotkriti kako komuniciraju novi naraštaji, a autor najbolje prezentacije osvojit će nagradu Zagrebačke banke.

Konferencija je namijenjena poduzetnicima, obrtnicima, menadžerima, zaposlenicima u odnosima s javnošću i marketingu te svima koji žele poboljšati svoju komunikaciju. Svi oni na licu će mjesta moći upoznati predstavnike agencija i neovisne stručnjake za odnose s javnošću.

Organizator konferencije je prvi hrvatski portal za odnose s javnošću PRglas, a partner Talijansko-hrvatska gospodarska komora (THGK).

Konferencija se održava pod pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske i Grada Zagreba. Potporu joj pružaju Hrvatska udruga za odnose s javnošću (HUOJ), MBA Croatia, Zagrebački inovacijski centar (ZICER), Hrvatska gospodarska komora, Ženski poduzetnički centar, Hrvatska udruga društava za tržišno komuniciranje (HURA) i Hrvatska zajednica županija.

Sudionici konferencije imat će PRilike za PRomociju i PRezentaciju. Moći će se prijaviti na PRpitch aplikaciju i dogovoriti sastanak prema vlastitim željama, te će na kraju konferencije moći sudjelovati u zanimljivom programu pod nazivom NETWORKING - B2B Meeting i Matchmaking. Sretno!

Posebni glazbeni gosti konferencije su BISNEYS - Music for Your Business, koji će uz ručak u The Westin Hotelu i NETWORKINGU, poslovno druženje pretvoriti u avanturu, a poslovni razgovor u ugodnu šetnju. To je moć glazbe.

Sudionici će PRogram konferencije moći pratiti na hrvatskom, a Centar za poduku i prevođenje Dialogo osigurao je simultano prevođenje na engleskom jeziku.

Partneri i prijatelji konferencije su: Veleučilište VERN', Edward Bernays - visoka škola za komunikacijski menadžment, Govornička akademija Demosten, Udruga studenata komunikologije i novinarstva "Komuna", Vijeće studenata veleučilišta i visokih škola RH, IDI VIDI d.o.o., NLP - Hrvatska, Azinus.agency, Press clipping, 24 SATA, JoomBoos, Business Akademija Vijesti, Profitiraj, Medijski mali servis, She, ICT Busines, Media marketing, PoslovniFM, Anparo, PRORSUS, SEEbiz, Metro-portal, Marketing mreža i dr...

Više o PRpitch konferenciji: www.prglas.com/prpitch