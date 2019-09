APN primio rekordan broj zahtjeva za subvencije

Tjedan dana od početka zaprimanja zahtjeva za subvencioniranje stambenih kredita, zaključno s jučerašnjim danom, pristiglo je 1.119 prijava, što je 50 posto više u odnosu na prvih sedam dana prošle godine, izvijestili su u srijedu iz Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN).

Prijave se zaprimaju još dva tjedna, a ako se nastavi ovakav tempo, broj prijava bit će najveći do sada, procjenjuju iz APN-a. APN je 10. rujna počeo zaprimati zahtjeve za subvencioniranje stambenih kredita, a već prvo jutro banke su predale više od 200 zahtjeva svojih klijenata.

APN je u prvoj polovini kolovoza potpisao ugovore o davanju subvencioniranih stambenih kredita s 12 banaka, pri čemu se efektivne kamatne stope koje su banke ponudile kreću od 2,19 do 3,75 posto.

Zahtjev za subvencioniranje stambenog kredita mogu podnijeti svi mlađi od 45 godina koji u svom vlasništvu nemaju stan ili kuću. Subvencioniranje kredita odobravat će se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće, i to do najviše 1.500 eura po četvornom metru odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina. Visina subvencije ovisit će o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje, odnosno gradi te će se kretati od 30 do 51 posto iznosa rate kredita.