Pronašli Endeavour Jamesa Cooka?

Endeavour, brod kojim je britanski morepolovac plovio na povijesnom putovanju u Australiju i Novi Zeland od 1768. do 1771. godine, potopljen je u luci Newport tijekom američkog rata za neovisnost. Dva stoljeća ležao je zaboravljen na dnu.

„Od 1999. godine na području od dvije kvadratne milje istražujemo nekoliko olupina brodova iz 18. stoljeća jer smo vjerovali da je među njima Endeavour," rekao je Kevin Sumption, ravnatelj Australskog nacionalnog pomorskog muzeja.

„Na temelju arhivskih i arheoloških dokaza, uvjeren sam da smo ga pronašli," dodao je Sumption.

No, stručnjaci za morsku arheologiju iz Rhode Islanda, američke savezne države u čijem je podmorju potonuo Cookov brod, smatraju da je prerano izvoditi takve zaključke.

Kathy Abbass, izvršna direktorica pomorskih projekta u Rhode Islandu, rekla je u priopćenju da je ta najava „kršenje ugovora" i dodala da će „zaključci istraživanja biti rezultat odgovarajućih znanstvenih procesa, a ne vođeni australskim emocijama".

Glasnogovornik australskog muzeja odgovorio je doktorica Abbass „ima pravo na vlastito mišljenje o velikoj količini dokaza koje smo prikupili."

Sumption je bio među timom arheologa koji su još 2018. godine objavili da vjeruju da se ostatci Endeavoura nalaze na području Rhode Islanda, ali je tada rekao da se mora obaviti dodatna analiza.

Sad je uvjeren da je u pravu.

Endeavour je bio brod kojim je Cook plovio od Engleske do Tahitija, a zatim do Novog Zelanda. Na posljetku je došao do Australije 1770. godine gdje je iscrtao istočnu obalu kontinenta.

Do trenutka kada je brod potonuo u Newportu u kolovozu 1778. godine, bio je preimenovan u Lord Sandwich i Britanci su ga koristili za držanje ratnih zatvorenike tijekom Američke revolucije.

Britanci su na kraju potopili brod, zajedno s ostalima, kako bi spriječili francusku flotu da doplovi u luku Newport i pomogne Amerikancima.

Sve se to dogodili nekoliko mjeseci prije nego što je Cook umro na Havajima u veljači 1779. godine.

Nakon što se dva stoljeća nalazio na dnu luke, samo oko 15 posto Endeavaoura ostalo je netaknuto, izvješćuju iz australskog nacionalnog pomorskog muzeja.

„Fokus je sada na tome što može biti učinjeno da se ostaci zaštite i sačuvaju," rekao je Sumption.