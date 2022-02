Borba crkve za "izgubljene ovčice"

Sve više građana Njemačke okreće leđa crkvi i to nepovratno. Pokušaji pojedinih dušobrižnika da bivše članove zajednice vrate pod okrilje crkve, uglavnom ostaju bezuspješni.

Za svećenice i svećenike protestantske crkve u Porajnju-Falačkoj je svako napuštanje crkve bolno. U najvećem broju slučajeva za izlaske saznaju od lokalnih gradskih uprava gdje građani podnose zahtjeve za službeno napuštanje crkve.

Direktna poruka vjernika

Neki dušobrižnici pokušavaju one koji su okrenuli leđa crkvi vratiti u "stado". Svećenik Arne Dembek iz mjesta Kandel osobno piše svakom tko je istupio iz crkve i pita ga za razlog. I pokušava ga uvjeriti da povuče svoju odluku. Reakcija na njegova pisma gotovo da i nema, kaže. No smatra da njegov trud nije uzaludan. "Mi im šaljemo poruku da su oni još uvijek važni za crkvu", kaže Dembek. No oni sami ne mogu promijeniti faktore koji utječu na gubitak društvene relevantnosti crkve. Jedino što mogu je akcijama poput organiziranja koncerata i drugih kulturnih ponuda pokazati da su još uvijek tu i za one koji su istupili.

Svećenica Eveline Hauck iz Landaua organizira obilaske crkve i crkvenih institucija kako bi mnogima, koji su zaboravili kada su posljednji put fizički bili u crkvi, pokazala kako ona nije nešto apstraktno. Njezin kolega Frank Schuster iz Neustadta također osobno piše svima koji se odluče istupiti iz crkve. U 30 godina su mu odgovorila samo dvojica. Jednog od njih je Schuster uspio pridobiti za povratak u okrilje crkve.

15 milijuna istupilo iz crkve

Mnogi u Protestantskoj crkvi Njemačke vjeruju da je aktualne rasprava oko seksualnog zlostavljanja djece od strane djelatnika crkve najviše utjecala na snažan porast broja istupa. No sve češća se govori o gubitku relevantnosti crkve u životima građana Njemačke.

Samo prošle godine je crkvu službeno napustilo oko 440.000 vjernika, po 220 tisuća iz Katoličke i Protestantske crkve.

Od 1990. do 2020. iz Katoličke crkve je istupilo oko šest milijuna vjernika, a iz Protestantske preko devet milijuna. Mišljenje mnogih svećenika Protestantske crkve je da bi trebalo pojačati brigu oko vjernika i to "ne tek kada iziđu iz crkve nego odmah nakon krštenja".