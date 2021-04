Prolazi sve, ali ne i Jimmy Stanić

Prolazi sve, jedna je od velikih uspješnica iz čak 7 desetljeća duge karijere Stjepana Jimmyja Stanića, no i nakon tolikih godina ta legenda hrvatske glazbene scene još uvijek pokazuje kako njegova zvijezda, i dalje, ima - isti sjaj!

Vječni mladić, sjajni pjevač i neponovljivi vicmaher i zabavljač davno je prerastao u istinski glazbeni fenomen i pravi zagrebački brend. U "91+ godini" objavio je svoj najnoviji album istoimena imena 91+, a zajedno s članovima jednoga drugog, također zagrebačkog brenda - Zagrebačke filharmonije, ovog petka 23.4. stat će na pozornicu dvorane Gastro Globusa na Zagrebačkom velesajmu kako bi i u tim godinama po tko zna koji put pokazao kako izgleda pravi glazbeni show.

Na programu koncerta kojim će ravnati naš ugledni dirigent i aranžer Josip Cvitanović naći će se presjek svega onog najboljeg u Jimmyjevoj veličanstvenoj karijeri, od Moje kobile Suzy i Dimnjačara do već spomenute Prolazi sve i mnogih drugih, a u pojedinim izvedbama pridružit će im se i Jimmyjeva supruga Barbara Stanić.

Koncert se održava ovog petka 23.4. s početkom u 19:30 sati, a ograničeni broj ulaznica pušten je u prodaju na servisu ulaznice.hr.

Lakoćom glazbene izvedbe, neponovljivom scenskom pojavom i urnebesnim dosjetkama na način stand-upa puno prije no što se stand-up uopće rodio, Jimmy je davno osvojio srca svih generacija publike. Pa bilo da je riječ o klupskom nastupu u Močvari ili koncertu na velikoj sceni sa Zagrebačkom filharmonijom, ono što od njega sigurno možemo očekivati puno je pozitivnih vibracija, dobre glazbe i odlične zabave.

Stoga, ako uopće postoji idealni off izvođač za Off ciklus Zagrebačke filharmonije, to sigurno mora biti On. Pa onda isključite probleme i uživajte ovog petka u jednom i neponovljivom - Stjepanu Jimmyju Staniću!