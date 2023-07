Projekt dekarbonizacije KOdeCO net zero

Projekt dekarbonizacije cementa te hvatanja i trajnog skladištenja CO₂ pod nazivom KOdeCO net zero, sufinancirat će Inovacijski fond Europske unije kao jedan od 8 projekata u općoj kategoriji! Nakon što su ranije sredstva dobili Holcimovi projekti u Njemačkoj i Poljskoj, nova runda financiranja odlazi u Hrvatsku, Francusku i Belgiju.

Inovacijski fond EU među najvećim je programima sufinanciranja inovativnih niskougljičnih tehnologija na svijetu, a pokrenula ga je Europska unija kako bi se postigli ciljevi zelenog plana i dekarbonizacije Europe do 2050. godine. Između 239 pristiglih prijava iz svih zemalja članica, fond je ove godine dodijelio više od 3,6 milijardi eura za 41 veliki projekt čiste tehnologije u 3 kategorije, uključujući i projekt Holcima Hrvatska vrijedan 237 milijuna eura.

Projekt KOdeCO net zero koji se provodi u Holcimovoj tvornici cementa u Koromačnu prepoznat je zbog inovativnosti i velike mogućnosti širenja ove vrste tehnologije na druge industrije, zbog kvalitetnih partnerstava koja su izgrađena razvojem ovog projekta, a obuhvaća sve potrebne dionike kako bi Holcim Hrvatska prvi u Hrvatskoj i među prvima u Europi ostvario ugljično neutralnu proizvodnju cementa.

„Ovo je izuzetna prilika za Hrvatsku, za hrvatsku industriju, za znanost, za cijeli graditeljski lanac, za svakog od 41 dionika od kojeg smo dobili pismo podrške tijekom osmišljavanja projekta. Holcim je u Hrvatskoj započeo s dekarbonizacijom još davne 1997. godine i do sad smo kroz brojne projekte ugljični otisak našeg cementa smanjili za 35% po toni cementa", istaknuo je Dario Vrabec, predsjednik Uprave Holcima Hrvatska.

Vrabec napominje kako je Holcim prvi proizvođač cementa u Hrvatskoj koji je prestao proizvoditi cement s najvećim ugljičnim otiskom i da kompanija upravo ulaže u ukidanje fosilnih goriva u proizvodnom procesu te dodaje: „Nakon što smo samostalno ostvarili sve što smo mogli, ovim sredstvima i našim projektom KOdeCO net zero imamo priliku napraviti i zadnji korak u procesu dekarbonizacije. Hvala cijelom timu na osmišljavanju ovako kvalitetnog projekta koji je na koncu izabran kao jedan od njih osam u kategoriji velikih projekata. Ponosni smo što predvodimo proces dekarbonizacije građevinskog sektora u Hrvatskoj i Europi te vjerujemo da će i drugi slijediti naš primjer kako bismo izgradili bolju budućnost za ljude i planet."

Holcim Grupa je posvećena dekarbonizaciji kroz cijeli životni ciklus graditeljstva - od poslovnih operacija i rješenja, procesa izgradnje i zgrada u uporabi pa sve do pokretanja kružne gradnje. Do 2030. godine obvezali su se uložiti 2 milijarde švicarskih franaka s ciljem hvatanja više od 5 milijuna tona CO₂ godišnje. Kako bi navedeno i ostvarili, identificirali su 11 ključnih tvornica sa zrelim tehnologijama, čvrstim partnerstvima i lancima vrijednosti, u dobroj poziciji da postanu ugljično neutralne tvornice cementa koje proizvode ugljično neutralan cement.

Kako bi ostvarili svoj cilj dekarbonizacije gradnje do 2030., u Holcim Grupi se fokusiraju na dva glavna pristupa:

Izbjegavanje emisija CO₂ korištenjem alternativnih materijala i izvora energije. Na primjer, kalcinirana glina omogućuje proizvodnju cementa s 50% manje emisija CO₂, u usporedbi s konvencionalnim cementom, a nekoliko tvornica unutar Grupe radi bez fosilnih goriva ili koristi 100% obnovljive električne energije. Primjena tehnologija nove generacije poput hvatanje, korištenje i trajno zbrinjavanje CO₂ (Carbon Capture, Utilization And Storage ili skraćeno CCUS) za rješavanje emisija CO₂ koje se ne mogu izbjeći.

Grupa u svijetu trenutno vodi preko 50 projekata koji koriste novu generaciju tehnologije, a Holcimov visoko diverzificirani portfolio CCUS projekata obuhvaća sve - od skladištenja do iskorištavanja CO₂ za mineralizaciju i stvaranje građevinskih materijala s niskim udjelom ugljika, do upotrebe CO₂, primjerice kao sirovine u kemijskoj i zrakoplovnoj industriji. Sve to čini Holcim Grupu pravim partnerom za globalno širenje CCUS tehnologije.

Sredstva Inovacijskog fonda EU namijenjena CCUS projektima, među kojima je i hrvatski projekt KOdeCO net zero, doprinijet će uspješnom ostvarenju ugljično neutralnog cilja Holcim Grupe do 2030. godine.