Programi za sve uzraste u MSU

Tijekom ove jeseni i zime Muzej suvremene umjetnosti priprema niz edukativnih i zabavnih aktivnosti za sve uzraste. Muzej kao mjesto u kojem su svi dobrodošli, u koje se stječu nove spoznaje o vlastitoj kulturnoj suvremenosti i nasljeđu, o identitetu i senzibilitetu, humanističkim spoznajama i komunikaciji idealna je platforma za susrete različitih generacija. Stoga smo za našu široku publiku, od vrtićke dobi do umirovljenika organizirali raznovrsne i zanimljive programe u kojima svatko može pronaći nešto za sebe , s ciljem zajedničkog kreativnog korištenja slobodnog vremena.

Naš novi program "Mali i veliki", koji se održava svake prve subote u mjesecu, okuplja cijelu obitelj ili one koji se takvima osjećaju. Poput subotnje matineje u 11.30 povedite dijete i sebe u zajedničku kreativnu igru. Uz stručno vodstvo prvo se steknu znanja o nekim djelima ili umjetnicima, a potom na zajedničkoj radionici stvara vlastito djelo. To je timski rad - u svakom pogledu: zajedno s djecom se uči i stvara. Program je namijenjen djeci u dobi od 5 do 13 godina, a dob odraslih, naravno, nije ograničena: mogu ih pratiti starija braća ili sestre ili pak djedovi i bake.

Pokrenuli smo i program za one koji su oduvijek sanjali o tome da žele postati umjetnicima, ali nisu se usudili. U programu "MSU ART CLASS" nudi se stjecanje vještina crtanja i slikanja, a prednost muzejskog prostora za takvu nastavu je u tome što izvornike i nadahnuća imate na licu mjesta. Program vodi muzejska pedagoginja, akademska slikarica Ivana Gorički.

Usto, uz izložbu "Potraga za stvarnošću - Jadranka Fatur i hiperrealno" cijele će jeseni posjetiteljima s djecom biti dostupan i posebno uređen kutak na 1. katu nazvan MSU EDU LAB. Umjetnica Jadranka Fatur naša je najznačajnija predstavnica hiperrealističkog stila slikanja. To znači da za slikanje koristi fotografije kao predloške: nametne joj se neka tema koja je zaintrigira, pa napravi mnoštvo fotografija i potom radi skice i predloške za ulja koja će biti konačno djelo. Dug je to i zahtjevan proces u kojem nastaje posve osobna verzija stvarnost. No, pomoću suvremene tehnologije i u skraćenom postupku možete sa svojom djecom naučiti ponešto o hiper- i fotorealizmu. Tako u našem malom edukativnom laboratoriju prvo možete napraviti digitalne fotografije, pa skicirati vlastito djelo, otisnuti na papiru i ponijeti sa sobom za uspomenu.

Već dvije godine u nas djeluje i Klub mladih, koji okuplja učenike i studente zainteresirane za umjetničku edukaciju: kako da je prime i kako da je prenesu drugima. Usto, omogućuje im se posjet drugim muzejima u zemlji i inozemstvu, usavršavane komunikacije i kreativnosti.

Naše subotnje besplatne radionice za djecu već su poznate roditeljima i djeci - jer su uvijek raznolike, povezane s tematskim izložbama u MSU ili pak pojedinim umjetničkim pojavama, imenima ili stilovima.

Kao vrlo uspješan pokazao se program MSU Avantura. Namijenjen je organiziranim grupama polaznika obrazovnih ustanova, od vrtićke dobi do studentskih dana za koji smo dobili suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja. Time se djeci i mladima omogućuje izravan susret s originalnim umjetničkim djelima, ali ujedno imaju priliku izraziti vlastiti kreativnost. Sve aktivnosti realiziramo u dogovoru s voditeljima, učiteljima, nastavnicima i profesorima, sukladno njihovim željama i potrebama.

Posjet muzeju, dokazano je, potiče lučenje hormona sreće i druželjubivost. Stoga, djecu za ruku i put pod noge.