ProART 2023 - Bijenale primijenjene fotografije

"DRUGI PROART 2023. koncepcijski utemeljen na ranijim dvogodišnjim izložbama komercijalne fotografije, profilira se u izložbu fotografija u kojoj je osim umjetničkog dometa primijene fotografske prakse važan život fotografije u sinergiji naručitelja, agencije, kreativnih timova, tipografa, izvođača i krajnjih korisnika.

Izlaganje čiste fotografije i njezinog primijenjenog rješenja omogućuje komparativnu analizu, naglasak stavlja na fotografa, umjetnički i autorski aspekt komercijalne i promotivne fotografije kojom naručitelji komuniciraju u tiskanim i digitalnim medijima. Trideset članova Sekcije za fotografiju izlažu po jedan rad nastao u prethodne dvije godine, što je, s obzirom na opseg produkcije svakog od njih, nedovoljno za prikaz najuspješnijih primjera primijenjene fotografije koju su ostvarili.

Naglasak stavljen na umjetničko u primijenjenoj fotografiji odiše revijalnim duhom, što je i svojevrsna namjera godišnjeg cehovskog, pomalo anakronističkog okupljanja članova sekcije. Osim predstavljanja novih fotografija, uspoređivanja različitih stilova i poetika posebno je važan pozitivan osjećaj pripadanja fotografskoj zajednici." Draženka Jalšić Ernečić, prilagođeno iz kataloga izložbe

Izlažu: Stanko Abadžić, Jelena Balić, Deyan Barić, Janko Belaj, Mara Bratoš, Saša Ćetković, Nina Đurđević, Robert Gojević, Romano Grozić, Damir Hoyka, Damir Klaić, Željko Koprolčec, Branimir Kralj, Iva Lulić, Anto Magzan, Tomislav Marić, Roman Martin, Miro Martinić, Robert Matić, Alan Matuka, Ratko Mavar, Zoran Osrečak, Hrvoje Serdar, Petra Slobodnjak, Maja Strgar Kurečić, Siniša Sunara, Mladen Šarić, Vladimir Šimunić, Vanja Šolin, Renato Vukić

Koncepcija: Alan Matuka, Draženka Jalšić Ernečić

Kustosica: Draženka Jalšić Ernečić

Stručni žiri: Davor Bruketa, Draženka Jalšić Ernečić, Elizabeta Wagner

Posjetitelji će moći razgledati izložbu do 19. travnja u Galeriji ULUPUH, Ilica 13/1.kat, Zagreb, radnim danom od 10 do 17 sati i subotom od 10 do 13 sati. Nedjeljom i praznikom Galerija je zatvorena. Ulaz je slobodan.