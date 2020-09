Prirodni sastojci koji jačaju imunitet

Određeni prirodni sastojci koje imate u vlastitom domu mogu osnažiti vaš organizam i pomoći u prevenciji.

Češnjak - ako ste dovoljno hrabri jesti sirovi češnjak, svakako to napravite. Ako pak ne možete, postoje dodaci prehrani s češnjakom koje možete konzumirati. Možete nasjeckati i češnjak na sitne komadiće i progutati ga s vodom. Češnjak je prirodni antibiotik i poželjno je da bude sastojak u vašoj ishrani.

Đumbir - đumbir je još jedan kućni lijek koji vam može pomoći u borbi protiv gripe. Možete ga koristiti kakav jest ili skuhati čaj koji možete pijuckati tijekom dana. Ako vam je okus čaja od đumbira prejak, uvijek ga možete zasladiti medom koji je također učinkovit u jačanju imuniteta.

Med - med također ima antibakterijska svojstva pa je svakako dobro konzumirati ga. U čaj možete staviti malo meda i limuna kako biste ublažili bol u grlu. Jedno je istraživanje pokazalo da davanje djeci oko 10 grama meda prije spavanja može umanjiti kašalj noću. Med se ne preporučuje bebama mlađim od 1 godine, piše Healthy builderz.

Pileća juha - bake i majka su vam s razlogom davale pileću juhu kad ste bili bolesni. Juha sadrži i povrće i ostale sastojke koji su hranjivi pa pomažu u zaštiti organizma.

Vitamin C - ima važnu ulogu u prevenciji. Trebali biste uzimati oko 300 mg vitamina C dnevno kako bi ojačali imunološki sustav.

Naravno, uz sve to, preporučuje se i redovita vježba, zdrava prehrana te kvalitetan san. No, s obzirom na to da se ove jeseni borimo s dvije epidemije paralelno, gripom i koronavirusom, stručnjaci za javno zdravstvo pozivaju na cijepljenje protiv gripe.