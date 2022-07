Princess Chelsea s Novog Zelanda stiže u Močvaru

Nakon Jonathana Breeja, Hangtime Agency u Hrvatsku premijerno dovodi još jednu glazbenu poslasticu s Novog Zelanda! U Močvaru u četvrtak, 20. listopada, dolazi sjajna kantautorica i producentica Princess Chelsea! Ograničeni kontingent ulaznica ranograbilica po cijeni od 130 kuna može se kupiti do 1.8. , nakon toga će im cijena biti 150, a na ulazu će koštati 170 kuna.

Chelsea Nikkel dolazi iz Aucklanda gdje je bila članica bendova The Brunettes i Teenwoolf, a povremeno nastupa i u The Cosbys and Disciples of Macca, u kojem obrađuju pjesme Paul McCartneyja. Trenutno kao basistica svira i u r'n'r bendu Hang Loose.

Svoj neobični, pomalo barokni glazbeni izričaj duguje i klasičnom obrazovanju, a inspiracija su joj i nježne melodije girl bendova iz 60-ih koje onda kombinira s noiseom i grungeom. Njen najveći hit "The Cigarette Duet" koji u ovom trenutku broji preko 76 milijuna pregleda nastao je u suradnji s Jonathanom Breejem, a oboje inače objavljuju albume pod novozelandskom indie pop izdavačkom kućom Lil' Chief Records. Vrijedi istaknuti i njenu suradnju s poznatim njemačkim elektro producentom Robinom Schulzom na pjesmi "World Turns Grey" iz 2015.

Dosad je izdala četiri albuma, a peti, "Everything Is Going To Be Alright" bi svjetlo dana trebao ugledati u rujnu,dok je istoimeni singl izbacila u veljači ove godine. Njeni spotovi vrlo često su neobični, a svestrana Chelsea u zadnja vrijeme čak ih sama režira.