Dodatne ulaznice za RATM u prodaji

Zagrebački nastup grupe Rage Against The Machine 19. rujna s pravom je prozvan najtraženijim ovogodišnjim koncertom u Hrvatskoj. Ulaznice za premijerni dolazak legendarnog benda prodane su u više od 55 zemalja svijeta i na 5 kontinenata. Radi ogromne potražnje u prodaju su pušteni dodati kontingenti u dva sektora na tribinama Arene.

Rage Against The Machine - „Know Your Enemy" (live)

"Public Service Announcement", najtraženija globalna turneja, u zagrebačku Arenu stiže u subotu, 17. rujna. Mitski Rage Against The Machine u dvorani na Laništu će dočekati fanovi iz doslovce cijelog svijeta. Osim regije i brojnih europskih zemalja ulaznice se prodaju i na dalekim lokacijama poput Argentine, Novog Zelanda, Hong Konga, Singapura, Dominikanske Republike i Guatemale. U kupnji prednjači domaća publika te fanovi iz Italije, Slovenije i Srbije. Prema trenutnim brojkama 46% ulaznica prodano je van Hrvatske. Zbog izuzetne potražnje u prodaju su puštene dodatne ulaznice u sektorima Tribine sjedenje 2 po 550 kn i Tribine sjedenje 1 po 650 kn, a kupiti se mogu u prodajnom sustavu Eventim.

Koncertom u američkom Wisconsinu 9. srpnja pred 30 000 ljudi, nakon više od desetljeća pauze, na scenu se vratio jedan od najvažnijih bendova svih vremena. Rage Against The Machine su na dugoočekivanom ukazivanju predstavili setlistu nabijenu energijom i njihovim najpoznatijim pjesmama kao što su "Killing In The Name", "Bullet In The Head", "Bombtrack" s debitantskog albuma, zatim "Bulls On Parade", "People Of The Sun", "Testify", "Tire Me", "Wake Up", "Guerrilla Radio", "Without A Face", "Know Your Enemy", "Calm Like A Bomb", "Sleep Now In The Fire", "War Within A Breath", "Freedom", uz poseban naklon Bruceu Springsteenu u obradi "The Ghost Of Tom Joad". Već na sljedećoj svirci u Chicagu bend je popisu dodao još dvije - „Vietnow" i „No Shelter", a za vrijeme tog nastupa Zach de La Rocha ozlijedio je nogu i proveo ostatak koncerta sjedeći na monitoru.

Bend očekuje ukupno 19 nastupa na američkoj turneji, nakon čega će se prebaciti u Europu i Veliku Britaniju. "Public Service Announcement" turneja dolazi u Zagreb 19. rujna, a kao specijalni gosti Rage Against The Machine nastupit će sjajan hip hop duo Run The Jewels. Ovaj koncert bit će jedini RATM datum u regiji i krugu od najmanje 400 km, uz daleko najpovoljniju cijenu ulaznica u odnosu na sve druge europske svirke.

Koncert grupe Rage Against The Machine u Zagrebu organiziraju Charm Music, Live Nation i LAA.