U veljači 2024. Centar za kulturu Trešnjevka nastavlja višegodišnji program "Priče koje liječe", namijenjen svim osobama koje žele osnažiti svoje mentalno zdravlje. Čitanje tematskih priča kao načina koji potiče poboljšanu komunikaciju, dublje razgovore i uvid u neke osobne probleme, dobar je put da se upravo populaciji mentalno oboljelih pomogne i ponude neka rješenja na njihove probleme. Kako knjiga može popraviti raspoloženje, mnogi su sigurno doživjeli. Ako se knjiga ili priča odnose izravno na poteškoće polaznika, oni se tada poistovjećuju s glavnim likom u romanu ili priči. Knjige i iskustvo čitanja mogu promicati psihološku promjenu, liječiti traume i ponuditi duhovno ispunjenje.

Ulaz je na sve susrete besplatan. Program "Priče koje liječe 3" se ostvaruje u suradnji s Udrugom Ludruga 100 % Ljudi i Udrugom Svitanje, a uz financijsku potporu Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo,



Raspored za veljaču:Ponedjeljak, 12.2.2024. u 19 sati, gošća dr.sc. Dubravka Miljković

U prostorije Udruge Ludruge 100 % Ljudi, Društveni dom Prečko, Prečko 2a , 12.2. u 19 sati, u sklopu projekta Priče koje liječe 3, dolazi nam psihologinja Dubravka Miljković. Naša gošća održat će predavanje pod nazivom "Slika o sebi i razvoj samopouzdanja". "Slika o sebi" svojevrstan je mentalni portret i odgovor na pitanje "Tko sam ja?". Taj odgovor u velikoj mjeri utječe na naš život , određuje koje ćemo događaje u životu smatrati važnima, što ćemo poduzimati, koje ćemo ciljeve nastojati postići i hoćemo li time biti zadovoljni. Što sve utječe na tu sliku i možemo li ju "fotošopirati", doznajte na ovom korisnom i zanimljivom predavanju.



Utorak, 13.2.2024. u 10:30 sati, gošća književnica Silvija Šesto

Na susretu 13.2.2024. u 10:30 sati u Udruzi Svitanje, Selska cesta 112 a družimo se s književnicom Silvijom Šesto. Tema susreta su radost i sreća te ćemo čitati djela autorice koja su vezana uz te emocije. Predstavit ćemo zbirke aforizama "Od nebesa do tresa" i "Odavde do fejsa". Pokušat ćemo kroz književnost proniknuti u ono što nam oblikuje osmijeh na licu i kako dolazi do sreće. Kako se danas sreća često ispituje u funkciji zdravlja, na ovom književnom susretu vodit ćemo s pozitivnim mislima, kako bismo se tjelesno i psihički osjećali bolje.



Utorak, 27.2.2024. u 10:30 sati, gošća književnica Ana Đokić

27.2. u 10:30 sati u goste nam dolazi književnica Ana Đokić, koja će u Udruzi Svitanje, Selska 112 a, korisnicima udruge i svim zainteresiranima predstaviti svoje kratke putopise. Odmor i putovanja pozitivno utječu na nas i mentalno zdravlje u svijetu poznatije kao "travel-therapy" gdje je dokazano da su putovanja snažan katalizator sreće. U današnjem ubrzanom svijetu, putovanja nam često potvrđuju važnost tišine i mira. S tim ciljevima ovaj susret odvest će nas u neke daleke krajeve i približiti druge kulture i sredine.