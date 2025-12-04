Nezakonite procedure prijete uništavanju županije

U Sisačko-moslavačkoj županiji odvija se proces kakav Hrvatska još nije vidjela. „Riječ je o čak 18 povezanih industrijskih megaprojekata koji će, ako se realiziraju, uništiti cijelu Sisačko-moslavačku županiju. Dok građani organiziraju prosvjede i u tisućama potpisuju peticije pokušavajući obraniti svoj dom i svoje ustavno pravo na zdrav život i okoliš, država tiho prodaje nacionalne interese dopuštajući stranim investitorima da manipulacijama zaobilaze hrvatske i europske zakone", upozorava Tamara Bing, koordinatorica projekata u udruzi Prijatelji životinja.

Rascjepkavanje na papiru, razorno u stvarnosti

Ističe da, iako su zahvati formalno prijavljeni kao odvojeni projekti, isti investitori, ista djelatnost i tehnologija jasno pokazuju da je riječ o jednom integriranom sustavu industrijskog uzgoja i prerade peradi: „Ovakav postupak, poznat kao rascjepkavanje, izravno krši europsku Direktivu o procjeni učinaka na okoliš, koja zahtijeva da se kumulativni učinci povezanih zahvata sagledaju u cjelini. Sudske presude diljem Europe već su potvrdile nezakonitost takve prakse. Ovakvo prijavljivanje služi i zbunjivanju javnosti. Građanima je gotovo nemoguće pratiti desetke paralelnih projekata, pa se demokratsko sudjelovanje svodi na puku formalnost."

„Razmjer samo jednog projekta dovoljno je zastrašujući da pokaže što se sprema županiji. U Sisku je u postupku megaklaonica s bioplinskim postrojenjem kapaciteta oko 82 milijuna pilića godišnje. Postrojenje bi dnevno 'popilo' oko četiri milijuna litara vode. Zauzvrat bi u okoliš ispuštalo otrovne plinove i otpadne vode opterećene dušikom, fosforom, antibioticima i bakterijama. Sve to događalo bi se u blizini zaštićenih područja te manje od kilometra od prvih kuća, vrtića, škola, domova za starije, zdravstvenih ustanova, Save i Kupe, koja nam je i izvor pitke vode. To je realnost jednog projekta, zamislite 18 takvih", -poručuje Snježana Sužnjević Vago iz Građanske inicijative "Sisčani ne žele biti smetlišćani!".

Iz Prijatelja životinja upozoravaju kako posebno zabrinjava što su slični projekti istog investitora u Ukrajini već za sobom ostavili isušene bunare, zagađenu vodu, otvorene deponije stajskog gnoja, nesnosan smrad i oštećene kuće zbog stalnih prolazaka teških kamiona: „Pravobranitelji su ondje već otvorili postupke zbog kršenja propisa i okolišnih standarda. Zašto se razaranje jedne županije dopušta u Hrvatskoj ako je isti model već jednom pokazao razorne posljedice? Pogoduju li hrvatske institucije stranim korporacijama, dok bi trebale braniti interese svojih građana? Pozivamo Vladu da zaustavi ovaj projekt dok nije prekasno."



Investitori odustaju za kamere, nastavljaju postupke iza kulisa

Dodatnu maglu podižu i medijski spinovi investitora. MHP je, primjerice, objavio da se povlači iz Siska, iako ondje formalno nije imao prijavljen nijedan zahvat, dok je PCC najavio odustajanje od bioplinskog postrojenja, iako je Ministarstvo zaštite okoliša na upit Zelene akcije potvrdilo da studija utjecaja na okoliš nije povučena. Unatoč javnim porukama o odustajanju i „stavljanju na čekanje", upravo su u tijeku sjednice povjerenstava u postupcima procjene utjecaja na okoliš. Sve pravne procedure i dalje se odvijaju daleko od očiju javnosti. „Ovo nije samo borba Sisačko-moslavačke županije, već borba svih građana Hrvatske za pravo na transparentnost, istinu i zdrav okoliš", upozoravaju iz Zelene akcije.

Građani i udruge poručuju da ovakav obrazac manipulacija, prikrivanja i institucionalnog ignoriranja predstavlja opasni presedan. Upozoravaju da, ako se danas dopusti potpuna devastacija jedne županije, sutra će ista praksa biti primijenjena drugdje.

Više informacija i upute kako građani mogu pomoći spriječili uništavanje zdravlja ljudi i okoliša te nezamislivu patnju životinja nalazi se na www.prijatelji-zivotinja.hr.