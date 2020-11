Predsjednik bez trijumfa

Dobar dio svijeta je danima zadržavao dah, i sada ponovo počinje disati. Trajalo je dugo i bilo je tijesno, ali na kraju je Joe Bajden pobijedio Donalda Trumpa. Nakon samo jednog mandata aktualni predsjednik će morati napustiti Bijelu kuću 20. siječnja.

Tog dana će zakletvu položiti Joe Biden i njegova potpredsjednica Kamala Harris. Trump je najavio da će pred pravosuđem dovesti ishod u pitanje, ali tu neće imati uspjeha.

Ovo su dobre vesti za svijet koji vjeruje u multilateralne dogovore i žudi za pouzdanom Amerikom. Za ljude koji vjeruju u smislenost NATO-a i Pariškog dogovora o klimi. Za poslovne ljude koji žele znati na čemu su. I za sve one koji vjeruju da su transatlantske veze važne za zajedništvo i snagu zapadnih demokracija.

No definitivno su prošla vremena u kojima su Sjedinjene Države bile voljne i spremne da gotovo same nose teret svjetskog policajca. Još je Barack Obama doktrinom „Leading from behind" („Vodimo iz pozadine") stavio do znanja da od Europe očekuje jači i financijski izdašniji angažman u vojnim pitanjima.SAD ne žele biti svjetski policajac

Donald Trump je načinio dodatni korak, a Joe Biden će nastaviti s tom strategijom - mada s više diplomatskog takta.

S predsednikom Bidenom SAD će ponovo biti partner na kojeg je moguće osloniti se. Ako je Europa ozbiljno shvatila alarm koji se oglasio tokom Trumpovog mandata, onda će možda zbilja biti ravnopravan partner Americi. Za to je potrebno da europski dio saveza konačno preuzme više odgovornosti.

No na unutrašnjem planu ishod izbora pruža manje razloga za optimizam. Donald Trump je ostavio pustoš. Dio njegovog stila bile su svjesne laži koje su trajno narušile povjerenje u demokratske procese i institucije. Mnogi Trumpovi birači nastaviti će tvrditi kako su izbori bili ukradeni i lažirani.

Zemlja je podijeljena

Trumpove pristalice kriviti će Bidena za ekonomsko posrtanje s kojim će se SAD boriti narednih mjeseci, možda i godina. Neće ih zanimati što je ignorancija Donalda Trumpa dijelom odgovorna za posljedice pandemije u zemlji.

Trump je promijenio ovu zemlju u posljednje četiri godine. Demokrati su se nadali uvjerljivoj pobjedi kao dokazu da velika većina želi drukčiji kurs. Takva pobjeda se nije desila.

Borbeni poklič „America first" doduše nije Trumpu donio drugi mandat. Ali poklič će još dugo odzvanjati. Donald Trump je omogućio mnogim Amerikancima otvoreno iskazivanje rasizma, ksenofobije i seksizma. Oni će to činiti i ubuduće.

Joe Biden je dobio izbore. Ali ni izbliza nije prevladao mržnju i podjele koje je posijao Donald Trump.