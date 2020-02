Prednosti večernjeg treninga

Idealno vrijeme za trening je u jutarnjim satima, no neki od nas se dižu vrlo rano zbog posla, dok su drugi noćne ptice i rano im je sve što je prije podneva

I jedni i drugi imaju dobar razlog za fizičke aktivnosti u večernjim satima, a one, pak, imaju svoje prednosti.

Čuva od dodatnih kalorija - barem dva sata prije treninga ne bi se trebalo jesti, što znači da bi posljednji obrok u danu trebao biti oko 18 sati (ovisno o terminu treninga). Naravno, obrok bi trebao biti laganiji. To znači da ćete uz pomoć treninga u kasnim satima usvojiti naviku rane i lagane večere. Olakotna okolnost je i ta što će tjelovježba učiniti da još neko vrijeme po dolasku kući budete siti. Iskoristite to i odolite zavirivanju u hladnjak, a ako baš morate nešto pojesti neka to bude jogurt ili zobena kaša. Istuširajte se, operite zube i na spavanje.

Jutro ostavite za nešto drugo - što možeš danas, ne ostavljaj za sutra. Odradite li trening navečer, ujutro možete spavati najmanje sat vremena dulje ili pak to vrijeme iskoristiti za sebe na drugačiji način - u miru popiti kavu ili čaj, pročitati nešto ili meditirati.

Psihička i fizička detoksikacija - iako je večer vrijeme kada se tijelo smiruje, to se događa tek iza 21 sat što znači da smo sasvim u formi za odraditi i intenzivnije treninge pod okriljem mraka. Od svega onoga što nam se nakupi tijekom dana - različitih vrsta stresova, ali i fizičkog zamora od sjedenja, i oslobodit ćemo se večernjim treningom i pripremiti za spavanje, koje će biti kvalitetnije jer ćete u krevet ići zdravo umorni.