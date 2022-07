Prava vrijednost prijateljstva

Odnos koji imamo s prijateljima jedan je od najvažnijih koje izgradimo tijekom života. Stvaranje i njegovanje bliskih prijateljstava pruža brojne psihološke prednosti poput ugodnih emocija, zajedničkog sudjelovanja u različitim aktivnostima, dijeljenja mišljenja i osjećaja te stjecanja povjerenja i podrške kada god je to potrebno.

Prijateljstvo pruža osjećaj pripadanja, predvidljivosti, svrhe i sigurnosti, povećava osjećaj sreće i pomaže u suočavanju sa stresnim situacijama. Prava vrijendost prijateljstva krije se u poboljšanju kvalitete života i stvaranju temelja za sretnu i čvrstu vezu.

Povodom Međunarodnog dana prijateljstva koji se obilježava 30. srpnja, INTIMINA šalje poruku o tome koliko je važno biti dobar prijatelj. Odvojite trenutak i razmislite o tome kako se odnosite prema svojim prijateljima. Javljate li im se i pružate li im podršku? Prijatelji su tu kad je potrebno, oni ne osuđuju, nego podržavaju jedni druge u teškim trenucima, bez obzira na sve.

Njegovanje prijateljskog odnosa i međusobna briga ključni su za našu dobrobit, stoga na Međunarodni dan prijateljstva, učinite nešto lijepo sa svojim prijateljem ili prijateljicom.

Ako vam nedostaje ideja, INTIMINA dijeli nekoliko prijedloga:

Nazovite prijatelja i pronađite vremena da se vidite i nadoknadite propušteno

Potpuno je normalno osjećati se pomalo zabrinuto i sebično ovih dana, ponekad zaboravljajući misliti na svoje prijatelje i na to kako se oni osjećaju. Upravo zbog toga, neka ovaj dan bude razlog da ih nazovete i provedete neko vrijeme zajedno. To vas čini dobrim prijateljem i pomaže u njegovanju odnosa.

Podijelite uspomene na društvenim mrežama

Odvojite trenutak i prisjetite se svih dobrih i loših trenutaka koje ste vi i vaš prijatelj zajedno proživjeli. Pregledajte stare fotografije, videa i poruke te podijelite uspomene na društvenim mrežama dajući vašem prijatelju do znanja da mislite na njih. To može izazvati mnogo lijepih emocija, posebice ako uključite i zajedničku omiljenu pjesmu, što stvara još jednu novu uspomenu.

Učinite nešto zajedno

Kada ste posljednji put vi i vaš prijatelj proveli kvalitetno vrijeme zajedno? Kratko putovanje samo za vas dvoje mogla bi biti prilično lijepa stvar. Samo zamislite: zajedno se vozite i pjevate kroz obožavane playliste, s osmijehom kao da ne postoji sutra. Ako je ta opcija neizvediva, intimina večera, noćni izlazak, nekoliko pića ili filmska večer će također učiniti potrebnu čaroliju.

Vodite otvoren razgovor

Prijateljstva isključuju stigme i tabue. Točka. Otvoreni razgovori dio su normalne komunikacije između prijatelja, uključujući i one o intimnim stvarima i menstruaciji. Ako vi ili vaša prijateljica još uvijek imate poteškoća s razgovorom o menstruaciji i onome što prolazite, knjiga "The Wonder Girls Guide Book" je sjajan način da saznate kako da vodite iskren razgovor i međusobno si pomognete tijekom onih dana u mjesecu. Zapamtite, ne bi trebala postojati razlika između razgovora o vašoj novoj haljini i menstrualnoj čašici.

*Ne zaboravite, nije bitno što imamo u životu, već koga imamo u svom životu.*