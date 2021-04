Prava istina o seksu i kalorijama

Znate li one bajke za odrasle kad se nađe ekipa (dobro, sad ne u birtiji) i počnu priče o tome kako su "cijelu noć" i "nisu oka sklopili do jutra" i sve u tom stilu? E pa da stvarno jesu, onda bi skinuli kile, a ovako...

Štoviše, takvi "frajeri" obično se hvale kako njima "niti jedna ne može fejkati orgazam"... ali može, naravno, samo što troše puno kalorija pritom, vjerovali vi to ili ne.

Naime, seks sagorijeva 300 kalorija, a ljubljenje od 120 do 325 kalorija u sat vremena, dok masturbacija troši oko 150 kalorija, pa se možda čini da to i nije baš nešto, no postoji još jedan vrlo zanimljiv podatak.

Naime, orgazam će istopiti od 60 do 100 kalorija, no žene koje glume orgazam potroše dvostruko više kalorija jer ulažu puno više energije kako bi partneru dokazale lažan vrhunac.

Ipak, seks je sam po sebi sjajna tjelovježba, a što je najbolje - poza nije važna jer će se i u ležećem položaju aktivirati svih 657 mišića, što seks čini pravim treningom za cijelo tijelo

Evo još par brojki koje će vas uvjeriti da je seks ipak najbolja vježba:

Bicikliranje aktivira "samo" 155 mišića, dok podizanje i kretanje nogu (trčanje) aktivira njih 200, za razliku od obične šetnje koja će aktivirati 94 mišića.

Dakle, priča i bajke ili ne - seksajte se vi za svaki slučaj ;)