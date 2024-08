Poznati su datumi za četvrto izdanje masu dobrog đira

Mudri Brk Festival treću je godinu zaredom u Jelsu donio pregršt glazbe, a kroz pet dana festivala publika je mogla uživati u koncertima, radionicama za djecu, izložbi, filmskoj projekciji, ekološkim akcijama i brojnim drugim sadržajima.

Festival je otvoren 24. srpnja filmom "Joan Baez: Ja sam glasna" u suradnji s Kinom Mediteran Jelsa, a program se nastavio dan kasnije koncertom Zimizelenog u galeriji Monade, gdje je iste večeri otvorena izložba ilustracija pod nazivom "It's Not Only Rock 'N' Roll" autora Borisa Pleše.

Dnevni program i ove je godine bio organiziran u Zen Beach Baru zajedno s radionicama za djecu i mlade, dječjim igrama i brojnim drugim sadržajima.

M.O.R.T., Idem, My Buddy Moose, Reper iz sobe, Trophy Jump, Ki Klop, Smrdljivi Martini, Gracin, Petrikor te DJ Svemir i Borovich u dva su dana glazbenog programa publici predstavili najbolje od svoje glazbe. Ljetno Kino Jelsa još je jednom opravdala naziv najsimpatičnije pozornice na Jadranu, a brojna publika podržala je svaki bend od samoga otvaranja festivala pa sve do dugo u noć.

"Jako nam je drago što festival svake godine postepeno organski raste i privlači sve veći broj posjetitelja iz lokalne zajednice, ali iz cijele Hrvatske i susjednih zemalja. Još nam je draže što bendovi i gosti imaju samo riječi hvale za festival, kao i to što festivalski sugrađani shvaćaju da festival trajno ostavlja kulturni i ekološki doprinos u njihovoj zajednici. Zahvalili bi se svim institucijama i sponzorima koji su nam pomogli da se festival održi,a poglavito Općini i TZ Jelsa te Ministarstvu kulture i medija, svim članovima organizacijskom tima na velikom radu, svim medijima na najavljivanju festivala kao i svim posjetiteljima koji iz godine u godinu čine ovu sjajnu festivalsku atmosferu. Vidimo se i iduće godine", rekli su mudrobrki organizatori.

Četvrto izdanje festivala Mudri Brk održat će se od 24. do 27. srpnja 2025. godine, a early bird dvodnevne ulaznice po cijeni od 15 eura možete nabaviti u sustavu Core-event.

Organizatori su Mudri Brk i Udruga za promicanje kulture "Jelsa", a ovogodišnji glavni pokrovitelji su TZO Jelsa i Općina Jelsa, a financijski podupire Ministarstvo kulture i medija RH, Fond za zaštitu i energetsku učinkovitost, STOCK te HDS Zamp. Partneri u projektu su Rockstrikcija, Jelsa Art Bienniale, Kino Mediteran Jelsa, Zen Beach Bar, Monade, Jadrolinija, Radio Kampus i KLFM.

