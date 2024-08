Ed Sheeran u Zagrebu - 10 dana do najvećeg koncertnog spektakla u Hrvatsko

Koncert Eda Sheerana je iza ugla - samo 10 dana prije nego što po prvi put stane na pozornicu zagrebačkog Hipodroma za svoje hrvatske fanove! I dok obožavatelji odbrojavaju i pripremaju se za ovaj nevjerojatan show, oni koji nisu došli do svojih ulaznica još uvijek mogu kupiti na www.eventim.hr za sjedenje jer su ulaznice za stajanje rasprodane!!!

Ova izvanredna prilika da hrvatska publika prvi put uživo gleda i sluša Eda Sheerana već je pri samoj najavi koncerta oduševila obožavatelje diljem regije. Koncert će biti skup fanova iz cijele Europe i biti će spektakularan! I dok će Ed i njegovi obožavatelji napraviti sinergiju sjajne energije, produkcija je ta koja ovaj show čini još uzbudljivijim.

Tim kreativnih inženjera koji stoji iza produkcije zaslužan je za stvaranje jedne od najdojmljivijih pozornica koje obilaze svijet.

Ova inovativna produkcija pomaknula je granice inžinjeringa u zabavnom sektoru i hrvatski će je obožavatelji po prvi puta vidjeti za nekoliko dana.

Pozornica od 360 stupnjeva s glavnim LED ektranom promjera 21 metar i mnoštvom dodatnih LED ekrana osigurati će savršen pogled iz svakog kuta.

Uz vizualne efekte i impresivnu produkciju, oko 68.000 fanova u Zagrebu će uživati u live nastupu Eda Sheerana i megahitovima poput "Shape of You", "Perfect", "Thinking Out Loud", Bad Habits" i drugima.