Crime + The City Solution u Vintage Industrialu večeras

Ljubimci svjetski poznatog redatelja Wim Wendersa koji ih je uvrstio u svoje kultne filmove "Nebo nad Berlinom" gdje Crime + the city solution i nastupaju uživo i izvode svoju pjesmu "Six Bells Chime" , te na soundtrack fima "Untill The End Of The World" sa pjesmaom "The Adversary", predvođeni karizmatičnim Simon Bonneyom osnovani su davne pankerske 1977. godine u Sydneyu dok je Simon imao svega 16 godina!

Od 1977. do 1979. godine su imali veliki utjecaj na ključne osobe rane melbourneske art-punk/post punk scene.

Sada su izbacili novi, šesti album - "Killer", nakon više od deset godina studijske pauze!

VIDEO: https://youtu.be/HLF9h995yX8

Nemojte propustit ovaj jedinstven koncert koji je prava koncertna poslastica za sve Birthday Party, Nick Cave i Einsturzende Neubauten!