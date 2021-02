Poziv baštinskim stručnjacima za uključivanje u WAAT projekt

ICARUS Hrvatska partner je u međunarodnom ERASMUS+ projektu WAAT - "We are all together to raise awareness of cultural heritage" posvećenom promociji i razmjeni dobrih praksi te razvoju novih sadržaja koji će pridonijeti učinkovitom podučavanju odraslih o vrijednostima kulturne baštine između različitih europskih zemalja.

U okviru projektnih aktivnosti izradit će se digitalne priče o različitim pojavnim aspektima baštine, koje će se objaviti na u tu svrhu pokrenutoj digitalnih platformi, zajedno s uputama za izradu videozapisa i za njihovo korištenje u obrazovnim programima.

Za izgradnju ove baštinske mrežne platforme okuplja se projektni tim stručnjaka i entuzijasta koji se bave kulturnom i prirodnom baštinom i žele se aktivno uključiti u ove aktivnosti.

Zainteresirani za uključivanje pozvani su na online predstavljanje projekta u četvrtak, 25. veljače, u 10,00 sati.

Program je dostupan na web stranicama: https://www.icarushrvatska.hr/, a registriracije su moguće na: https://forms.gle/nzvcLG33N8N3d7rn6