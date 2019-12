Povrće koje svi sada vole, no treba biti pažljiv

Cvjetača je ponovno postala popularna u zadnje vrijeme, prvenstveno zbog toga što može uspješno zamijeniti hrpu drugih namirnica koje su pale u nemilost nutricionističkih hipstera.

Uz to, ona jeiznenađujuće dobar izvor vitamina C i pa tako mjerica ovog povrća sadrži nekoliko grama vlakana, plus kalij i folat, dakle prava je riznica zdravlja.

Cvjetača ili karfiol je prepuna važnih hranljivih sastojaka i vitamina te potiče imunitet. Bogata je vitaminom B, magnezijem, kalijem i niacinom, što je dobro za krv i zdravlje kostiju.

Nutricionisti hvale prednosti cvjetače koja se može konzumirati na bezbroj načina - kao nadjev na pizzu, u obliku ukusnog pirea, u ukusnim smoothiejima, finim varivima ili juhama.

Antioksidansi koje cvjetača sadržava smanjuju utjecaj slobodnih radikala, štetnih molekula povezanih s rakom.

Neka istraživanja su pokazala kako cvjetača može smanjiti rizik od raka debelog crijeva, raka usta, grla, pluća, raka želuca i raka dojke.

Baš poput svojih rođaka kupusnjača, poput brokule ili kelja, cvjetača je prepuna protuupalnih, antioksidativnih i detoksificirajućih nutrijenata.

No nutricionisti upozoravaju kako je bitno ipak ovoj namirnici pristupiti s određenim oprezom. Naime, cvjetača pripada tzv. kupusnjačama ili krstašicama koji sadržavaju ugljikohidrate nazvane rafinoza koje tijelo ne može u potpunosti probaviti. Zbog toga neke osobe imaju problema s napuhnutosti i vjetrovima.

Također i vlakna u cvjetači, iako su dobra za tijelo, također mogu potaknuti pojavu plinova i napuhnutosti u trbuhu

Stoga, ne pretjerujte.