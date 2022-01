Potpisi za spas morskih pasa od izumiranja

U posljednjih 50 godina više od 70 posto morskih pasa izbrisano je s lica zemlje. Najčešće ih ubijaju kao slučajni ulov tijekom izlova riba za ljudsku prehranu ili zbog mesa i peraja, koje u Aziji smatraju delikatesom, lijekom i afrodizijakom. Kad ih ulove, živima im režu peraje, a potom ih bacaju u more gdje umru od šoka ili utapanja. To je svake godine brutalna sudbina više od 100 milijuna morskih pasa, i to samo zbog juhe od peraja morskog psa, koja se nudi u restoranima diljem svijeta.

Upravo zato nastala je europska građanska inicijativa „Stop rezanju peraja - stop trgovini" u sklopu koje se na poveznici https://eci.ec.europa.eu/012/public još samo do kraja siječnja skupljaju potpisi građana Europske unije. Cilj je inicijative i peticije, koju je, među ostalima, pokrenula i aktivistička organizacija za očuvanje mora Sea Shepherd, u potpunosti zaustaviti trgovinu perajama u EU-u uključujući uvoz, izvoz i prijevoz peraja koje nisu pričvršćene uz tijelo životinje!

Iako je uklanjanje peraja na plovilima i u vodama EU-a zabranjeno i obavezno je iskrcavati morske pse s perajama prirodno pričvršćenima uz tijelo, EU je jedan od najvećih izvoznika peraja i važno tranzitno čvorište svjetske trgovine perajama. Naime, zbog nedovoljne učestalosti inspekcijskih pregleda na moru, peraje i dalje nezakonito zadržavaju, prekrcavaju ili iskrcavaju u EU-u.

Zbog svojih peraja, u posljednjih 60 godina globalna populacija vrste Trupan oblokrilac smanjena je za zastrašujućih 98 posto. Neke azijske zemlje, poput Kine i Tajvana, zakupile su luke u zemljama srednje Amerike isključivo zbog peraja morskih pasa imajući na umu da je kontrola ribarstva u tim zemljama jako slaba ili nikakva, primjerice, u Gvatemali i Kostarici. Posebno je ugroženo područje morskog rezervata otočja Galapagos.

„Morski psi žive u oceanima više od 400 milijuna godina i naša je dužnost zaštititi ih. Molimo sve da izdvoje pola minute vremena i založe se za ove nevjerojatne morske životinje", apeliraju Prijatelji životinja. Podsjećaju i na istraživanje iz 2006. godine koje upozorava da će ribarstvo doživjeti potpuni kolaps jer će život u moru nestati do 2048. godine ako se nešto bitno ne promijeni u našem odnosu prema oceanskim životinjskim i biljnim vrstama koje žive u međuovisnim ekosustavima.

„Nevjerojatno je da prijetimo izumiranjem drevnim bićima koja plivaju morima čak 423 milijuna godina! Dulje su na ovome planetu nego drveće! Preživjeli su čak četiri masovna izumiranja, ali neće preživjeti ljudsku pohlepu, lakomost i bahatost ako nešto ne poduzmemo već sada. Pozivamo sve da potpišu peticiju, izbace morske životinje sa svojeg tanjura i razmisle o sljedećem: budući da Zemlju u 70 % čine vode, kada ubijemo mora, ubit ćemo i Zemlju. Umjesto riba, probajte veganski suši, fiš od gljiva ili slanutak koji, uz dodatak zdravih algi, nevjerojatno kopira morski okus."

Više informacija o nužnosti poštovanja našeg mora i života u njemu može se pročitati na www.prijatelji-zivotinja.hr, gdje je dostupna i poveznica na peticiju te besplatna kuharica „Zelena jela za plavo more".