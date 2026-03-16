Posveta prošlim danima Renate Facan Kušec

Akademska slikarica Renata Facan Kušec, suvremena je hrvatska likovna umjetnica, kreatorica je zanimljivog i lijepog opusa u kome glavnu ulogu ima ljepota, mladost, prostori ugodni za življenje, vrijeme također.

Dio svojih ciklusa posvetila je pojedinim trenutcima u prošlim danima, ističući njihovu eleganciju, otmjenost, finoću, naglašenu kulturu, fascinantnu modu proteklih desetljeća.

U novom se ciklusu slikarica prisjeća pojedinih detalja iz vratolomnog ljubavnog i svakojakog pustolovnog života poznatih i nepoznatih osoba iz prošlosti.

Prisjećanje na prošle dane budi laganu nostalgiju kod gledatelja jer se i sami prisjećaju priča, anegdota, razmišljanja o davnim zbivanjima i o osobama i muškarcima i ženama kojih odavno nema.

Jednostavna lakoća takvih života otvara niz pitanja o stvarnosti tada i u tim situacijama i prigodama.

Ipak lijepo se je sjetiti iznimne građanske kulture koja je bila snažno prisutna u svim porama života, u svim trenutcima življenja.

Posveta finoj i otmjenoj prošlosti Renate Facan Kušec izvrsni je podsjetnik na ono što je bilo dobro ili osobito dobro nekada, davno, daleko.

Sjajan i elegantan ciklus sjećanja Renate Facan Kušec.