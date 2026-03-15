Figurativni opus Petera Weisza

Slikar Peter Weisz, suvremeni je likovni umjetnik , autor snažnog i kompleksnog opusa u ulju, akrilu, crtežu i danas je aktivan, nakon niza iznimno plodnih stvaralačkih desetljeća.

Dio opusa posvećen je i uvjetno rečeno, figurativnim motivima, u kojima se očituje strašna i surova priča, drama i tragedija ljudskih života, naroda, čovječanstva, dani i mjeseci , godine, stoljeća najgoreg mraka.

Deformirani, nesretni, prepuni bola i gubitka osjećaja za bilo kakvu budućnost jer bolna lica u brojnim Weiszovim ciklusima nemaju budućnost.

Crteži, kompozicije, scene iz prošlosti , s beskrajnim trenutcima užasa ali s opomenom na usnama, uvijek se može ponoviti strava i biti još gora nego ova.

Posveta umjetnika stradanju i pojedinaca i naroda Petera Weisza izvanredno je značajan doprinos sadašnjosti ali i budućim vremenima, postojeći kao uvijek aktualna opomena.

Teška i nesretna motivika figurativnog dijela u opusu ovoga plodnoga umjetnik izvanredni je spomen zlokobnim i mračnim vremena i svaka pojedina slika i svaki ciklus i cijeli opus.

Umjetnik je izvanredno precizno i vrlo emotivno prikazao bol, muku, očaj, tugu, beznađe ne tako davnih vremena, mnohih i ljudi i naroda.

Diskretni, nenamljetljivi, tihi kolor samo pojačava dojam bola i žalosti, tuge i očaja.

Nijemi krikovi čuju se najdalje i najduže odjekuju.

Sjajan, izniman, bolan ciklus Petera Weisza.