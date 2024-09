Post-litij baterije - koje i kakve?

Litij-ionske baterije trenutno imaju dominantan tržišni udio u punivim baterijama, tehnologiji ključnoj za smanjenje emisije stakleničkih plinova. Međutim, zabrinutost u pogledu utjecaja proizvodnje na okoliš i zahtjevi za kritičnim resursima rezultiraju potrebom za razvojem alternativnih baterijskih tehnologija kao i poboljšanjem litijskih baterija.

Čak i kada bismo imali pristup svim zalihama litija za koje trenutno znamo i dalje nema garancije da bi proizvodnja litij-ionskih baterija mogla pratiti industrijsku potražnju, upozorio je New Scientist. Drugim riječima, litij više nije održivo rješenje, ako je ikada i bilo.

Alternative litiju

Svjesni toga, znanstvenici se već dugo bave alternativama. Jedna od najdražih im je sol - odnosno natrij. Natrij je blizak litiju u kemijskoj tablici elemenata i već se godinama istražuje kao osnova za nove baterije koje bi imale i industrijske kapacitete. Najveća prednost natrija je to što ima gotovo isti kemijski sastav kao litij, ali nema nikakvu ekološku prtljagu ili geografska ograničenja. No, upozoravaju znanstvenici, "to ga ne čini automatskim rješenjem".

Problem s natrijem je, navode dalje znanstvenici, "što njihovi ioni mogu nositi samo električni naboj od +1. Zašto ne upotrijebiti ion koji može nositi veći naboj - poput magnezija, sa svojim nabojem +2? Nekoliko istraživačkih timova radi upravo na tome. Još je rano, ali magnezij bi jednog dana mogao biti temelj snažnijih i sigurnijih baterija od onih izrađenih od litija ili natrija". Prototip punive baterije na morsku vodu na bazi natrija već postoji.

Najinovativnija baterija iz ove serije je tzv. "staklena baterija" koje su razvili Maria Helena Braga sa Sveučilišta Porto u Portugalu i John Goodenough, izumitelj litij-ionske baterije te dobitnik Nobelove nagrade. Ključna komponenta staklene baterije je elektrolit napravljen od stakla prožetog ionima natrija, koji mogu putovati kroz njega. Svaki potreban materijal lako je nabaviti. "To je najekološkija ćelija koju možete pronaći", kaže Braga za New Scientist. Znanstvenici kažu da ova baterija može nadmašiti baterije na bazi litija; ona u njenom uredu napaja LED već pet godina. No, drugi znanstvenici javljaju da imaju problema s repliciranjem uređaja.