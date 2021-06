Posljednji G7 za Angelu Merkel

"We can do it. 'Wir schaffen das!', I think is the phrase. Clearly!" (Mi to možemo. Uspjećemo! Mislim da je to fraza! Jasno!), rekao je Boris Johnson 2019. aludirajući na kancelarkinu uzrečicu iz 2015. Ekscentrični Britanac bio je tada prvi put u svojstvu premijera gost vlade u Berlinu, gdje ga je dočekala Angela Merkel.

Danas je situacija obrnuta. Angela Merkel je posljednji put u krugu njenih kolega iż zemalja G7. A on, Britanac Boris Johnson, sada je u Cornwallu, domaćin samita G7, kojem prisusutvuje "dugogodišnja" njemačka kancelarka, koja zrači samopouzdanjem.

"Ja sam od onih koji mogu vrlo jasno izraziti ono što žele", rekla je Merkelova na jednom od brojnih samita G7, na kojima je sudjelovala u funkciji njemačke kancelarke. U međuvremenu su to svi shvatili ili s teškom mukom morali shvatiti.

Merkel sudjeluje na samitima G7, ranije su to bili G8, kada je tu bila prisutna i Rusija, duže od čelične Lady - bivše britanske premijerke Margret Thatcher. Njemačka kancelarka je puno toga vidjela i politički preživjela: Berlusconija, vrckavog francuskog predsjednika Sarkozya i konačno Donalda Trumpa. Svi su došli. Svi su otišli. Jedino je ona ostala.

Kancelarka kao "mjera za izgradnju povjerenja"

Voditelj Minhenske konferencije Wolfgan Ischinger jednom je rekao da je "kancelarka hodajuća mjera za izgradnju povjerenja, ono što se naziva 'Confidence building measure'", dajući joj time svoj iskreni kompliment. „Proračunata. Bez izvrdavanja! Pouzdana!" Ali to ne važi za svakog učesnika važnih konferencija. Ovo je Merkelin 15. samit u okviru G7. Ali i ona je, kao "mjera izgradnje povjerenja na dvije noge" morala godinama savladavati strme krivine i učiti.

"Nikada nisam doživjela šefa vlade koji stalno dovodi u pitanje odluke svog prethodnika", izjavila je kancelarka Merkel na samitu G8 u Japanu 2008. godine.

No s Trumpom se sve promijenilo. Prestalo je važiti sve ono što je važilo sedam desetljeća. Wolfgang Ischinger to naziva prekretnicom u njemačko-američkim odnosima, jer do dolaska Trumpa za Njemačku nije bilo važno je li u Bijeloj kući vlada demokrat ili republikanac. "Nije bilo važno tko će pobijediti. Svi su nam bili prijatelji. Ali to više nije slučaj", rekao je tada Ischinger.

Europa i Njemačka sada moraju pomoći Joeu Bidenu kako bi Amerika mogla ponovo pomoći svijetu. Ischinger to izražava na dramatičniji način i kaže kako će Joe Biden izgubiti na sljedećim izborima ako ne bude mogao objasniti Amerikancima zašto je za njih dobra njegova vanjska politika temeljena na suradnji.

"Dugo smo čekali na ovo"

Njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas ističe kako s Bidenom započinje obnova nečega što se nekada samo po sebi podrazumijevalo u međunarodnim odnosima. "Da budemo iskreni, dugo smo čekali na ovo. U posljednjih nekoliko godina pod prethodnom američkom administracijom bilo je incidenata koji su pobuđivali zabrinutost da će međunarodni poredak pretrpjeti trajnu štetu."

Johann Wadepfuhl, zamjenik šefa Kluba poslanika CDU i CSU u Bundestagu i stručnjak za vanjsko-politička pitanja, smatra da je signal, koji će biti poslan sa samita G7 u priobalnom gradiću Carbis Bay u Cornwallu posebno važan. "Ako je izraz "klinička smrt" istinit, może se reći da je tada postojala velika opasnost da se to desi s G7. Najveća stvar je da ovaj format ponovo funkcionira i to daje nadu", rekao je Wadepfuhl za ARD.

A Format G7 ima mnogo toga na svojoj listi zadataka: zaštitu klime, multilateralne pristupe, promociju zapadnog oblika demokracije u konkurenciji s drugim sistemima, posebno kineskim. Predsjednik Biden dolazi s poklonom: 500 milijuna doza cjepiva za 100 siromašnih zemalja - koje će biti podijeljene u razdoblju od dvije godine.

Angela Merkel na G7 - među prijateljima

Preko 40 posto američkih građana već je dvaput cijepljeno. Ali kada su u pitanju Europljani, ta brojka iznosi svega 21 posto. Tužna stopa vakcinacije u Africi je 0,5 posto. Njemačkog ministra za razvoj Gerda Müllera to jako ljuti. G-7 mora djelovati - sada i odmah, zahtijeva on. "Da, dobro ste čuli. Dvije trećine ljudi ne žive u bogatstvu poput nas. Žive od dva ili tri dolara dnevno. A ti ljudi nemaju izgleda na besplatno cjepivo."

O ovome se radi i na samitu G7. Raspoloženje je, kažu iz krugova njemačke vlade, izvrsno. Multilateralni duh se vratio i već se radi na pripremi opsežne završne deklaracije. Prije toga, međutim, bit će mnogo sastanaka i vjerojatno mali oproštaj od Angele Merkel. koja će ovog posljednjeg puta na samitu G7, biti u pratnji svog supruga Joachima Sauera.

Inače, Wolfgang Ischinger ima odgovor SAD-u, Japanu, Kanadi, Italiji, Velikoj Britaniji i Francuskoj, koje se možda pitaju kakva je sudbina G7 bez Angele Merkel - i s obzirom na predstojeće izbore u Njemačkoj. Taj odgovor glasi: "Ne bojte se Njemačke. Ostajemo u kontinuitetu. Neki detalji će se možda promijeniti. Ali sve što je bitno će ostati. I to su dobre vijesti."