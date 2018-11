Posljedica stalnog sjedenja ima ružno ime... a i simptome

Sjedilački način života i rada teško je izbjeći, bez obzira što svi znamo da loše utječe i na zdravlje i na figuru, a znanstvenici su ga povezali s s bolestima srca, pretilošću, dijabetesom pa čak i rakom.

No, postoji još jedna posljedica pretjeranog sjedenja za koju većina ne zna, a zove se sindrom mrtve stražnjice iliti glutealna amnezija. "Iako zvuči kao šala, ovaj poremećaj to nikako nije", kaže kiropraktičar iz Clevelanda Andrew Bang.

Do sindroma mrtve stražnjice dolazi kada se gluteus medius, jedan od tri mišića gluteusa ne koristi. To se najčešće događa zbog previše sjedenja.

Svakodnevno višesatno sjedenje ograničava cirkulaciju te dovodi do glutealne amnezije.

Događa se tada da gluteus ne radi normalno čak ni kada radite ciljane vježbe za taj dio tijela.

Stražnjica nije napravljena da podnese toliki pritisak sjedenja. Kada je gluteus medius u normalnom stanju, on pomaže stabilizaciju zdjelice, dok glutealna amnezija dovodi do bolova u kukovima i u donjem dijelu leđa te do problema s koljenima i zglobovima ker tijelo pokušava na druge načine kompenzirati gubitak tog mišića.

Osobe kod kojih se razvio sindrom mrtve stražnjice to osjećaju na način kao da im je taj dio tijela "zaspao". Kada se gluteus umrtvi zbog neaktivnosti, opterećenje se prebacuje na druge mišiće i na zglobove i dolazi do disbalansa.

Kako spriječiti razvoj sindroma mrtve stražnjice?

Prvo što treba napraviti, ako radite sjedilački posao, je ustati svakih sat vremena i protegnuti se. Ako imate u blizini stube potrčite gore-dolje po njima. Također, dok sjedite tu i tamo stišćite mišiće stražnjice. Osim toga, mišiće stražnjice treba svakodnevno "hraniti" čučnjevima i ostalim ciljanim vježbama.

Što god radite nemojte dozvoliti svome tijelu da se opusti - pješke po stepenicama, pješke na posao, u trgovinu... krećite se!