U tijeku je poziv za novi ciklus POGONATORA!

Sukladno Uvjetima korištenja i rezervacija termina te na temelju zaključaka sjednice Programskog savjeta, Pogon - Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade poziva udruge, umjetničke organizacije, neformalne grupe i pojedince da se najkasnije do 12. rujna 2025. prijave za korištenje radno-produkcijskih termina u prostoru Pogona Jedinstvo u 2026. godini.

Što se može prijaviti?

Mogu se prijaviti nove domaće produkcije i umjetnički istraživački projekti, koji se mogu okarakterizirati kao suvremeno progresivno kazalište, suvremeni ples, suvremeni cirkus, eksperimentalni i/ili hibridni izvedbeni projekti.

Koje je razdoblje realizacije?

Nove domaće produkcije realizirat će se u velikoj dvorani Pogona Jedinstvo u sljedećim terminima:

16.03. - 25.03.2026. Velika dvorana - nova produkcija

11.05. - 20.05.2026. Velika dvorana - nova produkcija

14.09. - 23.09.2026. Velika dvorana - nova produkcija

26.10. - 04.11.2026. Velika dvorana - nova produkcija

Umjetnički istraživački projekti realizirat će se u maloj dvorani Pogona Jedinstvo u sljedećim terminima:

15.03. - 29.03.2026. Mala dvorana - umjetničko-istraživački projekt

08.06. - 21.06.2026. Mala dvorana - umjetničko-istraživački projekt

07.09. - 20.09.2026. Mala dvorana - umjetničko-istraživački projekt

05.10. - 18.10.2026. Mala dvorana - umjetničko-istraživački projekt

Ukoliko se više odabranih projekata prijavi za isti termin i prostor, Pogon će u dogovoru s prijaviteljima pokušati naći adekvatno rješenje za oba projekta.

Koliko će se projekata podržati?

Okvirno se planiraju podržati 2 do 3 nove domaće produkcije s izvedbama te 2 do 4 umjetnička istraživačka projekta, ovisno o interesu i broju potrebnih termina.

Koji su uvjeti?

Predloženi projekti moraju odgovarati zahtjevima ovog poziva te biti u skladu s Uvjetima korištenja i rezervacija termina.

Rezultati provedenog projekta moraju biti prikazani javnosti u formatu koji odgovara prirodi i konceptu projekta: za nove produkcije javna izvedba predstave, javno predstavljanje i slično.

Prijavitelji pristaju da, ukoliko njihovi projekti budu odabrani, Pogon za iste zatraži sufinanciranje putem poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Zagreba i Ministarstva kulture i medija RH. U slučaju odobrenja sufinanciranja, prijavitelji mogu očekivati i dodatnu podršku.

Što je uključeno?

Odabrani projekti mogu koristiti prostor i svu tehničku opremu i to najviše 15 besplatnih termina (dana). Za odabrane projekte bit će osigurana osnovna podrška promocije putem interneta i drugih redovnih promotivnih alata Pogona. Za odabrane projekte bit će osigurana foto dokumentacija. Organizator programa samostalno organizira prodaju ulaznica i zadržava cjelokupni prihod.

Kako prijaviti projekt?

Projekti se mogu prijaviti isključivo putem formulara ovdje.

Ogledni primjerak prijavnice možete preuzeti ovdje.

Krajnji rok za prijavu je 12. rujna 2025. godine.

Zbog uvijek mogućih tehničkih poteškoća savjetujemo da ne čekate krajnji rok za prijavu.

Kako će se odabrati projekti?

Programski savjet Pogona će najkasnije 15 dana od roka za podnošenje prijava odabrati projekte. Glavni kriteriji odabira su isti kao i za druge programe koji se odvijaju u Pogonu: značaj programa za programski profil Pogona i kontinuirana ili višekratna suradnja nositelja programa s Pogonom.

Pitanja možete uputiti od 18. kolovoza do 1 dan prije roka za predaju na mail: matea.mm@pogon.hr

Redovna djelatnost Pogona - Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade

Putem ovog natječaja nije potrebno prijavljivati pojedinačne izvedbe već produciranih predstava, već samo nove produkcije i umjetnička istraživanja. Termini za projekte koje čine samo izvedbe mogu se dobiti redovnim putem.

Saznaj više informacija.

Rokovi ovog poziva nastoje se uskladiti s rokovima natječaja Ministarstva kulture i medija RH i Grada Zagreba i mogu se njima prilagođavati.