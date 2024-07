Porazium uz Suffocation krajem srpnja u Močvari

Domaće snage Porazium otvorit će 29. srpnja (ponedjeljak) svojim drčnim i bezobraznim death metalom 29. srpnja večer za gigante ovog žanra Suffocation koji se nakon više od četiri godine vraćaju u Močvaru! Ulaznice po pretprodajnoj cijeni od 28 eura mogu se kupiti preko Hangtime ticketinga ili u Dirty Old Shopu (Tratinska 34). Na dan će ulaznice koštati 32 eura ako ih ostane.

Porazium je zagrebački death metal bend nastao 2018. Svojim albumom prvijencem "Bigger the Care - Bigger the Hate" predstavili su se HR publici u stilu malo prljavijeg i bezobraznijeg zvuka jer su i sami štovatelji starijih metal noti te su svoje glazbene želje iz dječačkih dana prekalili u glazbu koju su dosad, veteranski, prezentirali mnoštvu HR publike.

2023. bend izdaje album na kaseti preko labela Black Steel Worship, dok je za CD izdanje zaslužna izdavačka kuća Miner Recordings. Porazium trenutno snima novi album kojeg opisuju kao logičan nastavak prvog. Cijelu tu priču krasi energija koju prenose u live nastupima, a u to ćete se moći uvjeriti u Močvari ovom prilikom.

Suffocation su pioniri death metala osnovani prije 36 godina u Centereachu u saveznoj državi New York. Pažnju na sebe skrenuli su 1991. godine prvijencem Effigy of the Forgotten koji je odmah postao klasik žanra. Nakon toga su objavili još osam studijskih albuma, od kojih je najaktualniji Hymns From The Apocrypha koji je svjetlo dana ugledao u studenom prošle godine, a na kojem će biti snažan naglasak ovom prilikom u Močvari. Na njemu se nalazi i spot "Seraphim Enslavement", njihov posljednji spot koji je režirao Tom Flynn. Vrijedi istaknuti i da se na pjesmi "Ignorant Deprivation" dogodila lijepa suradnja: vokal je Frank Mullen, jedan od osnivača benda, a stihove je napisao Mike Smith, bivši bubnjar benda.

Za svoje uzore u ranoj fazi benda naveli su Napalm Death i Sepulturu, dok se njihov svirački trademark, breakdownovi, smatra jednim od kamena temeljaca cijelog novog podžanra: deathcorea. Članovi benda su lead gitarist Terrance Hobbs, basist Derek Boyer, ritam gitarist Charlie Errigo, bubnjar Eric Morotti i vokal Ricky Myers koji je stalni član benda od 2019., a inače je vokal u američkom death metal bendu Disgorge. Sve u svemu sprema se lijepa fešta u Močvari, baš kao i prošli put. Grehota bi bila propustiti je.