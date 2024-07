Mudri Brk će biti show

Masu dobar đir ove godine publiku očekuje pet dana od 24. do 28. srpnja. Osim središnjeg glazbenog programa 26. i 27. srpnja u Ljetnom kinu Jelsa, organizatori za Mudri Brk Festival najavljuju kulturni i zabavni program na četiri lokacije. Ulaz na sva događanja je besplatan, osim za filmsku projekciju i vikend koncerte.

Festival ove godine počinje u srijedu 24. srpnja. U suradnji s Kinom Mediteran Jelsa u Ljetnom kinu u 21.30 sati bit će prikazan film "Joan Baez: Ja sam glasna" redatelja Karen O'Connor, Miri Navasky i Maeve O'Boyle. Riječ je o jedinstvenom intimnom portretu legendarne folk pjevačice i aktivistice Joan Baez. Ni konvencionalno biografski ni tradicionalno koncertni, ovaj impresivni dokumentarni film prati Joan Baez na njezinoj posljednjoj turneji i istovremeno zaranja u bogatu arhivu sačinjenu od raznih materijala, uključujući novootkrivene kućne filmove, dnevnike, umjetnička djela, terapeutske vrpce i audio snimke. Tijekom filma, Joan Baez na nevjerojatan način otkriva svoj život na pozornici i izvan nje - od svojih cjeloživotnih emocionalnih borbi, do borbi za građanska prava s Martinom Lutherom Kingom i srceparajuće romanse s mladim Bobom Dylanom. Film je iskren pogled na živuću legendu i duboko osobno istraživanje umjetnice koja nikada nije ispričala punu istinu o svom životu - sve do sada. Cijena ulaznice je 5 eura.

U četvrtak u jutarnjim satima volonteri i organizacija Mudrog brka će čistiti plaže u Jelsi od čikova i drugog smeća jer osim na glazbu ovaj festival veliki naglasak stavlja i na ekologiju i to edukaciju najmlađih kao i akciju koja će doprinijeti samoj lokaciji. Osim toga predstavit će i dvije "Kućice mudrosti" te gradu Jelsi donirati ormare za besplatnu razmjenu knjiga, časopisa i stripova. Osim mudrobrke kolekcije, svi zainteresirani građani moći će donijeti svoje knjige za donaciju.

U suradnji s Galerijom Monade i JAB-om, u 20 h otvorit će se izložba ilustracija pod nazivom "It's Not Only Rock 'N' Roll" autora Borisa Pleša. Boris je grafički dizajner iz Zagreba. Profesionalni je član Hrvatskog dizajnerskog društva, Hrvatske udruge likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i Hrvatskog društva likovnih umjetnika Zagreb.

Na izložbi riječ je o velikom broju radova kojima su najčešće teme glazba, književnost, film i analogno-digitalne teme suvremenog života. Ove vizualne dosjetke nastaju kao protuteža radu s klijentima te čine svojevrsnu mentalnu higijenu kojoj je cilj kroz minimum grafičkih elemenata i boja unutar jednostavnog predloška pokušati ispričati priču, portretirati osobu, popratiti citat, pjesmu ili stih. Minimalistički plakati iz serijala "It's Not Only Rock 'N' Roll" dosad su izlagani na velikom broju izložbi, umjetničkih sajmova i festivala, a pronašli su dom i na bezbrojnim zidovima privatnih i javnih prostora u više od pedeset zemalja na šest kontinenata. Izložba je prodajna i sve izložene plakate moguće je kupiti prema principu Skini/Plati/Nosi.

U 21 h nastupit će Zimizelen. Psihodelični noir folk opis je žanra Zimizelenovih pjesama, a publici ih je već predstavio na nekoliko koncerta u Zagrebu, ali i šire. Album "San na uzici", za koji je zaradio i dvije nominacije za nagradu Rock&Off, kritičari su istaknuli kako bi "uz malo sreće mogao postati važnom "zimzelenom" konstantom domaće kantautorske scene".

U petak počinje udarni koncertni vikend. Tijekom dana će se u Zen Beach Baru od 14 h puštati glazba u selekciji DJ-eva na festivalu, a to su DJ Borovich, Dasta, Čovjektruba i Mudri Brk Soundsystem Održat će se i Mudri Buvljak na kojem će se moći razmijeniti nosiva kvalitetna roba koja stoji u ormaru i na taj način smanjiti kupovina novih stvari i gomilanje dodatnog tekstila. Sva roba koja se ne razmjeni bit će zbrinuta u tekstilni otpad.

Navečer od 21 h program će otvoriti mladi alt-rock sastav iz Podgorice Petrikor koji na Mudri Brk Festival dolazi u suradnji s Rockstrikcijom. U ostatku večeri nastupit će sjajan kantautor Gracin u bendovskoj postavi, punk rock prvaci Trophy Jump, veterani hrvatske indie americana glazbene scene My Buddy Moose te kantautor i multiinistrumentalni glazbenik IDEM, koji je tijekom proteklih nekoliko mjeseci rasprodao nekoliko zagrebačkih klubova, sve vinile i osvojio tri nagrade Rock&Off i jedan Porin, a svoj dobar đir ovoga ljeta donosi i na otok Hvar.

Drugu koncertnu večer otvorit će resident DJ Svemir, ujedno i najmlađi DJ u Hrvatskoj koji je svoju karijeru počeo upravo na prvom Mudrom Brku. Nakon njega na pozornicu će doći jedan od najboljih mladih bendova izniklih iz sjajnog projekta Supervala, Smrdljivi Martini. Nakon njih nastupit će sjajan Reper iz Sobe kojeg još zovu hrvatskim Crovanottijem, jedan od najboljih novih imena na hrvatskoj sceni Ki Klop koji su oduševili albumom prvijencem "Otopljeni disko" te za kraj, jedan od najboljih hrvatskih bendova uživo, sinjski M.O.R.T.

Za sve koji žele doći na Mudri Brk Festival, a još nisu rezervirali smještaj, donosimo nekoliko ideja. Svi zainteresirani za kampove, smještaj mogu pronaći blizu centra mjesta u kampu Mina ili za one opuštenije, kamp Nudist u Vrboskoj. Hotelski smještaj također je u ponudi, a radi se o hotelima Fontana i Hvar. Opcija je naravno i privatni smještaj, a sve informacije možete pronaći na stranici Visit Jelsa