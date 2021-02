Popodnevno vježbanje nije dobra ideja

Vježbanje je zanimljiva stvar - nekad se nakon njega osjećamo bolje, a ponekad nam se čini da nikada neće završiti i da je totalna muka i bol. Pa, što je onda istina?

Jedina istina je činjenica da se još uvijek zapravo ne zna je li metabolizam bolji u ranim jutarnjim satima ili u predvečerje, što je glavi razlog zašto imamo dva tabora - one koji se kunu u jutarnje vježbanje i one koji to žele navečer.

Jutarnje vježbanje osigurava konzistentnost

Svi istraživači se slažu u jednom - ljudi koji vježbaju ujutro puno su dosljedniji do onih koji vježbaju u drugim dijelovima dana, bez obzira što možda nisu produktivniji iako to ne znači da ne mogu biti.

Večernje vježbanje i spavanje

Manjak sna vodi do ozbiljnih zdravstvenih problema i zasigurno može omesti sportsku izvedbu. većina istraživanja podržava tezu da vježbanje poboljšava kvalitetu sna, ali vježbanje kasno navečer može imati sasvim suprotan učinak zbog ispuštanja određenih hormona tijekom treniranja.

Noć je vrijeme kad se tijelo treba odmarati, ne uznemiravati. Zato vježbanje navečer nije preporučljivo, ono vam može poremetiti spavaći ritam.

Ako ste zaista ozbiljni po pitanju vježbanja i osiguravanja zdravlja i dobre forme, ali imate nepredvidiv dnevni raspored, nekako se čini smislenijim da se potrudite i počnete ustajati ranije i treninge odraditi prije posla.