Ponosni smo na našu zajednicu

Radimo bez prestanka otkako smo primili neslužbenu informaciju da odgovor Europske komisije možda neće donijeti jasno DA na naš zahtjev da svaka žena u Europi mora imati mogućnost sigurnog i dostupnog pobačaja.

Iako je ovo teška vijest, izuzetno smo ponosni na to kako je naša zajednica reagirala: odlučno, hrabro i jedinstvom. Naš glas je glasniji nego ikad prije. Naš pokret je jači nego ikad.

U samo tri dana prikupili smo gotovo 200.000 potpisa za peticiju kojom pozivamo Komisiju da kaže DA peticiji My Voice, My Choice. Tisuće e-poruka poslano je uredima europskih povjerenika. Vašim donacijama objavljujemo pozive u briselskim medijima za jasno DA.

Danas svi političari u Bruxellesu znaju što će se odlučivati ​​u četvrtak i što je na kocki: zaštita žena i poštovanje demokracije.

Kasno jučer poslijepodne stigla nam je tragična priča iz Poljske - priča koja nas podsjeća zašto je ono što radimo važno.

Lela je žena, supruga i majka, trenutno hospitalizirana u Olsztynu u Poljskoj, a život joj je u opasnosti. Zdravlje joj se pogoršava dok čeka na medicinski nužan i hitno potreban pobačaj. Lela je liječnicima rekla da ima muža i djecu, da ima ljude za koje će živjeti i da se boji.

Poljska organizacija Zaklada za žene i planiranje obitelji (FEDERA) zamolila nas je da napišemo pismo solidarnosti s Lelom, s pozivom poljskoj ministrici zdravstva da djeluje i pozivom Ursuli von der Leyen da podrži akciju My Voice, My Choice.

Svoj potpis pismu solidarnosti možete dodati i ovdje:

https://sign.myvoice-mychoice.org/forms/solidarity-with-lela-eng

Ne znamo što će sutra donijeti. Pisat ćemo vam ponovno večeras ili rano sutra ujutro sa svim novostima koje imamo.

Ne odustajemo.

Hvala vam što ste dio ove zajednice,

tim My Voice, My Choice