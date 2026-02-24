Danas je Svjetski dan kastracije pasa i mačaka, pobrinite se

Danas se obilježava Svjetski dan kastracije pasa i mačaka, pa udruga Prijatelji životinja poziva skrbnike da kastriraju životinje o kojima brinu. Udruga je uputila i dopis s edukativnim materijalima jedinicama lokalne samouprave i apelom da ih objave na svojim službenim stranicama i društvenim mrežama radi informiranja građana.

„Podsjetili smo gradove i općine da promocijom kastracije, financiranjem kastracija skrbničkih pasa i mačaka te provedbom programa kastracije slobodnoživućih mačaka sprječavaju nekontrolirano razmnožavanje i dugoročno smanjuju troškove zbrinjavanja napuštenih životinja. Kastracija je najučinkovitiji i human način smanjenja broja neželjenih pasa i mačaka i patnje koju trpe zbog napuštanja", ističe Snježana Klopotan Kačavenda, koordinatorica projekata u Prijateljima životinja.



Dr. vet. med. Marić: Zdravstvene koristi i sprječavanje neželjenih legla

To potvrđuje i vrhunski stručnjak i najpopularniji doktor veterinarske medicine na društvenim mrežama, Milan Marić, koji preporučuje kastraciju spolno zrelih pasa i mačaka prije prvog legla: „Kastracija smanjuje rizik od određenih bolesti kao što su tumori mliječne žlijezde, piometra, tumori testisa i prostate. Istodobno smanjuje neželjena ponašanja poput markiranja, skitanja i agresije povezane s hormonima te doprinosi mirnijem, stabilnijem ponašanju i boljoj kvaliteti života ljubimca. Važno je i što sprječava neželjena legla i prekomjernu populaciju napuštenih životinja."



Neželjeno razmnožavanje pokretač napuštanja životinja

A da je u Hrvatskoj na tisuće napuštenih životinja i da se bez kastracije ne može zaustaviti njihov stalni priljev u preopterećena skloništa potvrđuju i Prijatelji životinja: „Prekomjerno neželjeno razmnožavanje glavni je uzrok napuštanja pasa i mačaka, koji završavaju u prepunjenim skloništima ili pate ostavljene bolesne, gladne, žedne, otrovane, ugušene, utopljene, ranjene, pregažene... Zapanjujuće je da tijekom sedam godina samo jedna ženka psa i njezino potomstvo mogu donijeti na svijet 67 000 štenaca, a samo jedna mačka i njezino potomstvo mogu donijeti na svijet čak 420 000 mačića, što stvara golem pritisak na skloništa, lokalne zajednice i udruge za zaštitu životinja."

Svjetski dan kastracije pasa i mačaka obilježava se od 1995. godine na inicijativu glumice Doris Day i njezine organizacije Doris Day Animal League. Otada se svake godine posljednjeg utorka u veljači ukazuje na važnost kastracije muških i ženskih pasa i mačaka kao mjere smanjenja napuštanja, prevencije bolesti i poboljšanja zdravlja životinja.



Zakonska obaveza kontrole razmnožavanja

Prijatelji životinja apeliraju na lokalne i regionalne zajednice da redovito osiguravaju sredstva za kastracije skrbničkih pasa i mačaka, kao i slobodnoživućih mačaka, a građane da ispune svoju zakonsku obavezu kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca: „Kastracija je dio odgovornog skrbništva i jedini dugoročno učinkovit način kontrole razmnožavanja. Budite odgovorni prema životinji i zajednici te odvedite svojega psa ili mačku na kastraciju."

Edukativna brošura „Kastracijom do smanjenja napuštanja pasa i mačaka" i prijavnica za kastraciju po povoljnijim cijenama dostupni su na www.prijatelji-zivotinja.hr.