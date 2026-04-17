Pomozite nam da ostanemo povezani

Nakon povijesnog "da" inicijative "Moj glas, moj izbor" od strane Europske komisije i intenzivne kampanje za izlazak na izbore za slovenski dio tima, konačno smo napravili kratku pauzu za odmor. Nismo očekivali ono što je uslijedilo...
U posljednja 3 tjedna naš Instagram račun s više od milijun pratitelja pogođen je valom koordiniranih masovnih napada. Ne nekolicinom, već kontinuiranim napadom osmišljenim da aktivira automatizirane sustave i ugasi nas.
Zbog ovih napada naš doseg je već znatno smanjen. Mnogi od vas više ne vide naše objave. Mnoge su funkcije ograničene - na primjer, ne možemo se emitirati uživo godinu dana. Jedan od glavnih prostora gdje ovaj pokret postoji - gdje se organiziramo, informiramo i mobiliziramo - tiho nam se oduzima.
Žalit ćemo se na zabrane, ali vidjeli smo da se to događa i drugima. Meta je u prošlosti ograničila ili zatvorila mnoge račune koji se bore za reproduktivna prava. Znamo da ako izgubimo ovaj račun, preko noći gubimo i najvažniji kanal za komunikaciju sa širom javnošću.
Činimo sve što možemo kako bismo spriječili zatvaranje računa. Ali ne možemo riskirati gubitak kontakta s vama.
Trebamo da:
1. Pratite naš rezervni profil My Voice, My Choice :
https://www.instagram.com/my_voice_my_choice_org/
2. Pratite Niku Kovač, koja koordinira naš pokret i koja je također meta napada:
https://www.instagram.com/nikakolac/
Ako nam glavni račun nestane, ovako ostajemo povezani svaki dan.
Ovi napadi se događaju sada, odmah nakon naše najveće pobjede, jer ovaj pokret raste i jer smo pokazali da djeluje. Ali ne idemo nikamo. Ovaj smo pokret izgradili zajedno: preko zemalja, jezika i granica. Štitit ćemo ga na isti način.
Trenutno je sve ostati povezan. Hvala vam što ste s nama.
