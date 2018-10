Pomicanje sata - noćas počinje zimsko računanje vremena

Zimsko računanje vremena počinje noćas, u nedjelju, 27. listopada, u 3 sata ujutro kaa završava ljetno računanje vremena pomicanjem sata za jedan sat unatrag.

Ljetno računanje vremena završava tako što se pomicanjem za jedan sat unatrag vrijeme u 3 sata ujutro računa kao 2 sata.

Zimsko računanje vremena trajat će do posljednjeg vikenda u ožujku iduće godine.

Povratkom na zimsko računanje vremena električna energija utrošena od 7 sati do 21 sata obračunava se prema višoj tarifi (VT), a energija utrošena u razdoblju od 21 sata do 7 sati prema nižoj tarifi (NT).

Vrijedi zapamtiti i ovo - za zimskog računanja vremena vozači moraju i za vrijeme vožnje danju na svojim vozilima upaliti dnevna, odnosno kratka svjetla.

Sve u svemu, here we go again :)