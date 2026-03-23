Polupani Lončić 25. travnja u klubu Boogaloo

Klub Boogaloo će u subotu, 25. travnja ugostiti prvo izdanje Polupanog Lončića , novog cjelovečernjeg punk rock događanja u organizaciji Dostave Zvuka. Organizatori su sada objavili i kompletan lineup koji će tijekom večeri na dvije pozornice okupiti neka od najpoznatijih imena domaće i regionalne punk rock scene.

Na prvom izdanju Polupanog Lončića nastupat će: Fraktura Mozga, Gužva u 16-ercu, ignor, Mašinko, OSA, Petar Punk, Six Pack i Socijalna Služba .

Bend Debeli Precjednik , koji je ranije bio najavljen, zbog privatne situacije jednog od članova benda ostaje sa svirkama na neodređeno vrijeme. Ipak, dobra vijest za fanove dolazi u obliku reizdanja njihovog kultnog albuma "Fist From East" iz 2003. godine, koji će od 25. travnja biti dostupan na vinilu. Album Istoga dana bit će objavljen i na svim streaming servisima.

Polupani Lončić zamišljen je kao slavlje punk rocka koji je obilježio odrastanje više generacija - od kasnih devedesetih i ranih dvijetisućih pa sve do današnjih dana. Tijekom večeri dvije pozornice Boogalooa ugostit će bendove koji su oblikovali domaću i regionalnu punk rock scenu, ali i one koji i dalje guraju naprijed novom energijom, stavom i glasnim refrenima. Izvođači koji nastupaju jasno daju do znanja u kojem se smjeru kreće događaj. Riječ je o bendovima čije su pjesme godinama bile soundtrack tuluma, prosvjeda, dugih vožnji i znojem natopljenih koncerata.

Ulaznice za Polupani Lončić dostupne su u Dirty Old Shopu i putem sustava Entrio